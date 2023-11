Blocca il traffico, si spoglia e aggredisce i passanti: la follia dello straniero

In preda ai fumi dell'alcol, si sarebbe denudato in strada, iniziando ad aggredire i passanti e seminando il panico dopo aver bloccato anche il traffico. E dopo essere stato fermato dai carabinieri a Sassuolo, sarà espulso in quanto risultato non in regola per quel che riguarda il permesso di soggiorno. Protagonista della vicenda che arriva dalla cittadina modenese è un cittadino straniero, risultato a quanto pare già noto alle forze dell'ordine. Stando a quel che riporta la testata online ModenaToday, l'episodio in questione risale alle scorse ore: l'uomo, dopo aver alzato il gomito, avrebbe dato in escandescenze nei pressi di un bar. Avrebbe iniziato a spogliarsi e ad occupare il centro di una strada, bloccando il traffico veicolare tra gli sguardi attoniti dei presenti.

E non avrebbe esitato ad aggredire alcuni cittadini che si trovavano a passare di lì. Lo straniero se la sarebbe inoltre presa con alcuni sacchetti della spazzatura, colpendoli ripetutamente e rovesciandone il contenuto sul marciapiede. Si è quindi reso necessario l'intervento dei carabinieri, allertati da alcune persone che avevano assistito alla scena, per riportare la calma. I militari dell'Arma non hanno impiegato molto tempo per individuare il principale indiziato. L'uomo è quindi stato fermato e portato in caserma, in modo da completare gli accertamenti di rito. E proprio nel corso dei controlli, è emersa l'irregolarità della sua posizione. Alla luce di tutto ciò, il clandestino è stato denunciato ed è stato avviato il procedimento che culminerà con la sua espulsione dal territorio nazionale.