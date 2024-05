Bologna, vigile spara e uccide la collega: "Colpo partito mentre pulivo la pistola"

Articolo in aggiornamento

Un vigile di 60 anni, Giampiero Gualandi, ha sparato e ucciso una collega di 33 anni, Sofia Stefani, nella sede della polizia locale di Azzola dell'Emilia, nel Bolognese. Ai carabinieri intervenuti sul posto, l'uomo avrebbe detto che il colpo sarebbe " partito accidentalmente durante le operazioni di pulizia dell'arma di ordinanza ". Una circostanza che le forze dell'ordine stanno verificando.

I fatti

La dinamica dell'accaduto non è ancora chiara. Stando a quanto si apprende dalle prime informazioni, Gualandi ha sparato un colpo di pistola all'indirizzo della giovane collega utilizzando l'arma di ordinanza. Per la vittima, in servizio a Sala Bolognese e in passato al comando dell'Unione dei Comuni di Terre d'acqua, non c’è stato nulla da fare.

Il 60enne, in servizio ad Anzola, si è fatto arrestare senza opporre resistenza.