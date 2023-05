"Indemoniato. In casa nostra botte e abusi". La madre di Jessica ai funerali in carrozzina

" Oggi è il giorno più brutto della mia vita, non riesco neppure a parlare ". A parlare è Tefta, la madre di Jessica Malaj, la 16enne accoltellata dal padre, Taulant Malaj, nella notte tra il 6 e il 7 maggio a Torremaggiore (Foggia). Il 45enne albanese ha ucciso anche il vicino di casa, Massimo De Santis, ritenendo che fosse l'amante della moglie. " Non è vero niente. - dice Tefta in un'intervista a Repubblica - Non c'era nessuna relazione clandestina, questo è certo. Mio marito ha inscenato tutto. Lo ha fatto perché io e mia figlia eravamo intenzionate a denunciarlo". E ancora: "Ci picchiava e abusava di Jessica ".

Gli abusi

È un racconto di un dramma familiare senza fine, quello che emerge dalle parole di Tefta Malaj. Il marito Taulant, in carcere con l'accusa di duplice omicidio e un tentato, avrebbe abusato sessualmente di Jessica. " Non aveva ancora 14 anni quando ha subito abusi sessuali da mio marito - ricorda la donna - Approfittava della mia assenza in casa per toccarla. Ma gli approcci a sfondo sessuale erano anche verbali ". Nonostante fosse molto provata e imbarazzata, Jessica aveva raccontato alla madre delle molestie: " Quando me lo ha detto non ci credevo . - dice Tefta - Mi sembrava assurdo. Poi ho iniziato a indagare e ho scoperto tutto ". A quel punto " ho affrontato mio marito - continua - ma lui mi ha picchiata. Lo aveva già fatto prima di questi abusi. L'ho anche cacciato di casa per una settimana ma è tornato ".

"La sera dell'omicidio gli ho detto che volevamo denunciarlo"

Per circa due anni, Jessica avrebbe subito in silenzio le molestie del padre. " Si vergognava di denunciare, - spiega la donna - temeva che le persone la giudicassero male ". Negli ultimi tempi, però, le cose erano cambiate: " Ci stavamo convincendo che l'unica cosa giusta da fare era denunciarlo ". Purtroppo non hanno fatto in tempo: " La sera dell'omicidio - continua - avevo detto a mio marito 'tua figlia un giorno o l'altro ti denuncerà'. Avevo fatto installare anche delle telecamere in camera da letto e soggiorno per incastrarlo. Lui si avvicinava a Jessica quando io non c'ero" .

"Aveva lo sguardo da indemoniato"