"Ero stanco di essere deriso", così il 14enne che ha accoltellato il compagno di scuola

" Ero stanco di essere deriso ". Sarebbe questa, in sintesi, la versione fornita ai carabinieri dal 14enne di Sarroch che ieri pomeriggio, 4 dicembre, ha aggredito con un coltello da cucina il compagno di scuola, 15 anni, davanti all'istituto tecnico Atzeni a Capoterra, nel Cagliaritano. Dopo l'interrogatorio, durato sei ore, il giovane è stato trasferito nel carcere di Quartucciu: è accusato di tentato omicidio. La vittima, scampata al peggio per un soffio, è in coma farmacologico.

La testimonianza

L'aggressione è avvenuta attorno alle ore 13, vicino alla fermata dell'autobus, non distante dall'ingresso della scuola. Uno studente ha assistito alla scena: " Erano seduta su una panchina, sembravano tranquilli. - ha raccontato il ragazzo agli investigatori - Ma a un tratto lui ha tolto fuori dallo zainetto il coltello. Un colpo solo ". Stando a quanto apprende da fonti qualificate il Corriere.it, la testimonianza sarebbe suffragata dalle telecamere si sorveglianza. I video sono al vaglio dei magistrati della procura dei minorenni.

La vittima in coma farmacologico

Dopo il fendente, il 15enne si è accasciato sull'asfalto. Il dirigente scolastico, Maurizio Pibiri, ha subito allertato i soccorsi e, in pochi minuti, è arrivato l'elisoccorso. Il giovane, che ha riportato una lesione all'arteria del collo, è stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico. Ora si trova ricoverato nel reparto di cardioanestesia all'ospedale Brotzu. Nelle ultime ore c'è stato un lieve miglioramento, anche se è ancora in coma farmacologico. Potrebbe essere risvegliato domani o giovedì.

"Ti faccio vedere cosa ho nello zaino"

Secondo il racconto fornito da alcuni testimoni, il giovane aggressore sarebbe stato preso a pugni e calci dagli amici della vittima. Quanto alle ipotesi di indagine, gli investigatori non escludono alcuna pista: dal bullismo a una eventuale rivalità. Pare che tra i due coetani ci fosse già stato qualche screzio, ma nulla di così violento che lasciasse presagire quanto accaduto. Restano poi da approfondire e accertare le parole di uno degli studenti che, all'uscita di scuola, avrebbe sentito il 14enne pronunciare questa frase: " Vieni che ti faccio vedere cosa ho nello zaino ".

Il sindaco: "Siamo affranti e attoniti"