Camilla Sanvoisin, identificato il pusher che le avrebbe fornito la droga

Importante svolta nel caso di Camilla Sanvoisin, la 25enne morta a Roma a causa di una probabile overdose. Le forze dell'ordine hanno infatti identificato lo spacciatore che avrebbe ceduto la droga alla ragazza.

Gli agenti di polizia sono riusciti ad arrivare al pusher esaminando i tabulati telefonici ricavati dal cellulare della 25enne e da quello del suo fidanzato, il 35enne Giacomo Celluprica. Sarebbe stato lo stesso Celluprica a riferire agli investigatori di aver comprato dell'eroina, poi consumata insieme a Camilla nella serata dello scorso mercoledì. Lo stupefacente sarebbe stato acquistato da un pusher di Tor Bella Monaca. Il soggetto, identificato dagli inquirenti, presto potrebbe finire in arresto.

Camilla Sanvoisin, figlia del produttore televisivo Alex Egon Sanvoisin, è stata rinvenuta senza vita nella mattinata di giovedì 13 febbraio. La giovane si trovava a casa del fidanzato, un appartamento di un residence di via Anna Foà alla Giustiniana, nella zona nord di Roma. Sarebbe stato proprio l'uomo a contattare i soccorsi, accorgendosi della ragazza esanime.

Secondo il referto dell'autopsia, Camilla sarebbe morta per arresto cardiaco. Dopo aver consumato eroina, sia lei che il fidanzato si erano addormentati, e proprio nel sonno il cuore della 25enne avrebbe ceduto. Il sospetto degli inquirenti, è che la sostanza stupefacente fosse stata "tagliata male", con aggiunta di psicofarmaci potenzialmente letali. Stando al medico legale, a uccidere la ragazza sarebbe stata una dose di eroina brown sugar, assunta per via aerea. Non sono infatti stati trovati buchi da aghi ipodermici sul corpo della 25enne.

Per quanto riguarda Giacomo Celluprica, il 35enne era stato inizialmente arrestato perché trovato in possesso di alcuni flaconi di metadone, più di quanto consentito rispetto alle quantità fornite dal Serd, dove era in cura. L'uomo è stato poi rilasciato subito dopo.

Grande il dolore della famiglia della ragazza, scomparsa troppo presto.

Ladi Camilla ha pubblicato un video su Instagram dedicato alla figla per mostrarla nei suoi momenti felici. Nel video si vede la giovane cantare serena insieme ad alcune amiche sulle note di Yellow dei Coldplay.