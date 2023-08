Scomparsa dalla casa famiglia, si cerca Benedetta Cristofani. Il padre: “Aiutatemi”

Tanta paura, una fake news e molta speranza. Sono i fattori che finora hanno accompagnato la scomparsa di Benedetta Cristofani, 12enne che si sarebbe allontanata dal centro estivo di una casa famiglia a Tarquinia. Nelle scorse ore si era diffusa la notizia del suo ritrovamento, poi dimostratasi falsa.

La scomparsa

Venerdì 4 agosto 2023 intorno alle 19, Cristofani avrebbe fatto perdere le sue tracce mentre si trovava in una casa famiglia a Tarquinia, nei pressi di Roma, dove era stata assegnata in affidamento temporaneo. Gli operatori del centro estivo della casa famiglia hanno immediatamente denunciato la scomparsa, contattando immediatamente dopo il padre dell’adolescente. Si è detto che ci sarebbe stata una discussione tra la 12enne e i responsabili del centro, poiché alla giovane sarebbe stato interdetto l’uso dello smartphone, come da regolamento.

“ Mi hanno avvertito venerdì sera della scomparsa di mia figlia, la denuncia l'avevano già fatta gli operatori del centro poco prima di avvertirmi - ha raccontato all’Ansa domenica 6 agosto il padre Roberto Cristofani - Appena ho saputo la notizia mi sono spaventato a morte, ho telefonato sia alla polizia che ai carabinieri ma non mi fanno ancora sapere nulla. Per questo, oggi ho diffuso un appello con la speranza che qualcuno possa riconoscerla e mi chiami ”.

Le ricerche

Le indagini vedono l’impegno del commissariato di Tarquinia, coadiuvato dalla questura di Viterbo. Al momento si sta seguendo principalmente la pista dell’allontanamento volontario, ma non sono escluse altre ipotesi. Sotto la lente degli inquirenti c’è proprio lo smartphone della 12enne, che era rimasto nella casa famiglia - le ultime telefonate e i messaggi potrebbero aiutare a sciogliere il mistero - mentre lei sarebbe stata vista allontanarsi con un trolley a bordo di un autobus sul lungomare di Tarquinia. Purtroppo al momento non è dato sapere come fosse vestita o altri segni particolari.

Il falso ritrovamento