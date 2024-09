Catania, donna dà fuoco a una ragazza in strada: grave una 26enne

Ascolta ora 00:00 00:00

Notizia in aggiornamento

Orrore in strada a Catania dove una donna ha gettato del liquido infiammabile addosso a una ragazza di 26 anni. La giovane si trova ricoverata nel centro Grandi Ustioni dell'ospedale Cannizzaro con ferite profonde sul 20% del corpo. Secondo le prime indiscrezioni, la brutale aggressione sarebbe avvenuta al culmine di una lite.

La lite in strada

La dinamica dell'accaduto è in fase di accertamento da parte degli agenti della Squadra mobile del capoluogo siciliano. Come anticipa il Corriere della Sera, precisando che si tratta di una ricostruzione ancora da confermare, sembra che l'aggressione sia scaturita in seguito a una lite telefonica tra due minorenni e, verosimilmente, i rispettivi familiari. Un gruppo di persone, composto da uomini e donne, sarebbe andato sotto l'abitazione della famiglia con cui era in sospeso la discussione e l'avrebbe invita a scendere in strada.

L'orrore sulla ragazza

In casa c'era anche una 26enne che, a quanto risulta, non abiterebbe lì. La giovane ha raggiunto il guppo di persone in strada ed è nato un alterco con una donna. Quest'ultima le ha gettato addosso la benzina e poi ha appiccato il fuoco. La vittima è stata subito soccorsa e trasportata in codice rosso al pronto soccorso dell'ospedale Garibaldi Centro. Una volta accertata la gravità delle ferite, i medici hanno disposto il trasferimento della paziente al Centro Grandi Ustioni del Cannizzaro.

Le indagini

Sulla drammatica vicenda indaga la polizia. Oltre a identificare i presunti responsabili dell'aggressione, gli agenti della Questura di Catania stanno cercando di capire anche quando e chi ha comprato la benzina.

Non è escluso, infatti, che si sia trattato di un gesto premeditato. Quanto alla 26enne ferita, le sue condizioni sono gravi ma non è in pericolo di vita. Ha riportatoal volto, braccia, gambe e torace.