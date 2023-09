Le chat dell'orrore del netturbino: "Eri carica. Dicevi che non lo facevi da tanto"

C'è tutto un castello di bugie e raggiri subdoli nelle chat intercorse tra Ubaldo Manuali e una delle sue vittime. Conversazioni allegate al fascicolo dell'inchiesta che, lunedì mattina, ha portato all'arresto del netturbino di Riano accusato di violenza sessuale plurima e diffusione illecita di immagini a contenuto sessuale esplicito. Il 51enne, che su Facebook aveva ben sei profili e si fregiava di una presunta somiglianza con l'attore Keanu Reeves, avrebbe narcotizzato le tre donne con un potente sedativo per poi abusarne quando erano toltamente inermi. " Non ti preoccupare, sono il tuo fidanzato ", ha detto a una di loro mentre la filmava durante un rapporto intimo non consensuale.

La chat dell'orrore: "Eri carica..."

Manuali cercava di coprire l'orrore raggirando le vittime in chat. Conversazioni avvenute all'indomani dello stupro e che svelano, secondo gli investigatori, il piano diabolico del 51enne. " Quando mi hai fatto bere ieri sera? Dovevi fermarmi ", gli chiede una delle ragazze abusate in uno scambio di messaggi. E lui: " Ma eri così contenta... eri carica ". La giovane non ha memoria di quanto accaduto: " Eh... Le donne non reggono l'alcol. Ma abbiamo fatto l'amore? ". Risposta: " Sì, e lo volevi. Dicevi che non lo facevi da tanto... ". La vittima è perplessa: " Sarà... mi sembra di essermi addormentata mentre lo stavamo facendo ". Stesso copione anche un'altra ragazza che, il giorno dopo l'incontro, è sospettosa: " Non ricordo nulla ", dice lei. Manuali taglia corto: " Ma ti pare che se volevo fare qualcosa di losco poi mi fermavo a dormire qui? ".

Le vittime narcotizzate prima dei rapporti

I tre stupri che vengono contestati al netturbino di Riano hanno in comune un elemento: a tutte le vittime il 51enne avrebbe offerto da bere (uno spritz alla prima, un calice di vino rosso e uno di prosecco alle altre due). Bevande che, secondo quanto riporta il Corriere della Sera citando fonti d'inchiesta, venivano "corrette" con qualche goccia di lormetazepam, un farmaco contenente benzodiazepine. Un mix esplosivo, quello di sedativo e alcol, che faceva crollare la malcapitata di turno in un sonno profondo.

Il video durante il rapporto: "Sono il tuo fidanzato"

Manuali non solo ha abusato di tre donne dopo averle narcotizzate, ma le filmava mentre consumavano il rapporto intimo. Illuminante in tal senso è un video salvato nella memoria del cellullare sequestrato al 51enne. La conversazione con la vittima è da brividi. " Chi sei? Perché mi stai baciando? ", domanda la ragazza. " Sono il tuo fidanzato . - risponde lui - Non preoccuparti ". Alcuni filmati li avrebbe poi condivisi in chat con un paio di amici, vantandosi della raccapricciante performance sessuale: " Guarda che sc.....! ".

L'ossessione per Keanu Reeves

Dopo l'interrogatorio di garanzia, Manuali è stato messo ai domiciliari. Su Facebook si fregiava di una presunta somiglianza con l'attore Keanu Reeves, facendosi immortalare in pose da divo hollywoodiano. Ha partecipato come comparsa anche in due film - "Tutti a Ostia Beach" e "Goffredo e l'Italia chiamò" - e si è esibito in una rassegna canora come sosia del cantautore Fabrizio Moro.