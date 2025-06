Chi era Teresa Sommario uccisa dal figlio Filippo mentre faceva smart working: il ricordo dei colleghi

Teresa Sommario

Nei giorni precedenti al drammatico episodio di martedì 17 giugno 2025 a Racale (Lecce), il 21enne Filippo Manni sarebbe stato coinvolto in un alterco che ha visto l’auto della madre, Teresa Sommario, subire danni al parabrezza. A riferire l’accaduto è stato il carrozziere interpellato durante la trasmissione Ore 14 su Rai 2, condotta da Milo Infante, che ha spiegato di aver ricevuto il veicolo per riparazioni urgenti causate proprio da un pugno dato alla vettura.

Le parole del carrozziere

“ La madre aveva portato l’auto qui la settimana scorsa – ha detto il carrozziere –, non c’era stato alcun incidente ma il figlio aveva rotto il parabrezza con un pugno perché era arrabbiato. Non c’erano stati litigi, la madre era tranquilla, sono cose che succedono ma "che sia la prima e l’ultima volta” aveva detto la donna. Anche Filippo era passato nei giorni successivi, anche lui era sereno . Filippo aveva detto che non pensava che il vetro si sarebbe rotto così facilmente. Era stato un gesto di rabbia? Non posso dirlo, per me era un ragazzo normale ”.

La confessione

Filippo Manni ha ammesso di aver ucciso la madre colpendola con un’ascia, spiegando che il gesto è scaturito da un rimprovero ricevuto per essere entrato in casa senza salutare. Al termine dell’interrogatorio, la pm Simona Rizzo ha emesso un decreto di fermo nei suoi confronti. " Ad un certo punto – ha dichiarato il 21enne davanti al magistrato e al suo avvocato, Francesco Fasano – mi si è spento tutto. Sono salito al piano di sopra, ho preso l’ascia e l’ho uccisa. Altre volte, anche per scherzo, avevo pensato di farlo e gliel’avevo detto, ma oggi l’ho fatto davvero ", ha raccontato senza mostrare, secondo quanto si apprende, alcuna emotività o segno di pentimento.

Chi era Teresa Sommario il ricordo dei colleghi

“ Teresa Sommario – si legge in un comunicato di Fim Cisl Puglia e Cisl Lecce – ha dedicato quasi vent'anni della sua vita professionale a Cnh Industrial, operando nell'Ufficio Acquisti, un settore nevralgico e strategico per l'azienda. Conoscitrice di diverse lingue, gestiva con competenza e dedizione le relazioni con numerosi fornitori, contribuendo in modo significativo al buon funzionamento dell'ufficio ”.

“ La ricordiamo profondamente legata alla sua famiglia ", dichiarano Maurizio Longo, segretario Fim Cisl Puglia, e Donato Congedo, Segretario Ust Cisl Lecce. " I suoi colleghi sono la testimonianza perfetta dell'umanità e della dolcezza di Teresa, che aveva l'abitudine di abbracciare tutti prima dell'inizio della giornata lavorativa. Un gesto semplice, ma potente, che serviva a stemperare l'ansia di una giornata ricca di impegni e sfide.

Quante volte Teresa mostrava con orgoglio le foto dei suoi ragazzi dal cellulare, fiera dei traguardi che raggiungevano. Quante cene fuori dall'orario di lavoro, quanti incontri, a cui spesso portava i suoi figli quando erano più piccoli”.