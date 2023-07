"Dallo zio solo avances verbali": i fratelli Orlandi tornano a puntare il dito sul Vaticano

La famiglia Orlandi respinge la teoria di una presunta pista famigliare ventilata ieri sera nel TgLa7: lo zio Mario Meneguzzi, secondo il loro racconto, non avrebbe potuto avere a che fare con la scomparsa di Emanuela Orlandi, avvenuta il 22 giugno 1983.

Pietro e Natalina Orlandi, insieme alla loro legale Laura Sgrò sono intervenuti in un incontro con la stampa nella sede dell’Associazione Stampa Estera in Italia per chiarire molti punti dello scoop lanciato da Enrico Mentana. “Quello che è successo ieri meritava un approfondimento”, ha spiegato Sgrò, che ha definito quanto accaduto “macelleria della vita delle persone”, ovvero lo zio degli Orlandi, la stessa Natalina e il sostituto procuratore Domenico Sica, che a suo tempo interrogò Natalina Orlandi. Sgrò ha sottolineato che non si tratta di notizie eclatanti, e che erano note da anni.

Natalina Orlandi ha spiegato che le presunte molestie dello zio Mario Meneguzzi altro non sarebbero state “delle semplici avance verbali ma, quando ha capito che non c’era nessuna possibilità, è finita tutto lì”. Tra l’altro la questione risale al ’78, quando Natalina aveva 21 anni, ben 5 anni prima della scomparsa della 15enne. Natalina ha aggiunto di averne parlato solo con il padre spirituale e con Andrea, fidanzato dell’epoca e oggi suo marito: “Non sarei andata mai a parlare con mio padre. Non ci sembrava il caso di dargli un dolore nel dolore. Le nostre famiglie hanno continuato a convivere come se niente fosse. A me della mia vita messa in piazza non interessa nulla. Mi dispiace per la moglie 90enne di mio zio, i figli, che non sapevano niente”.

Natalina Orlandi, che afferma di aver lavorato alla Camera dei Deputati dopo aver vinto un concorso pubblico, era andata da Sica per parlare della cassetta recapitata a luglio 1983 all’Ansa e che conteneva delle urla di presunte torture che, secondo alcuni, apparterrebbero proprio a Emanuela Orlandi. Ma Sica la interrogò invece sulle avance dello zio. Inoltre Natalina ebbe un incontro con monsignor Giovanni Angelo Becciu, in cui il religioso le fece sapere che erano al corrente delle avance e che, se avessero fornito gli atti di inchiesta, avrebbero dovuto divulgare anche questo particolare.

I fratelli Pietro e Natalina Orlandi escludono che lo zio possa aver fatto delle avance a Emanuela, intanto per una questione di età - all’epoca la giovane scomparsa aveva 15 anni - e Natalina ha aggiunto che se ci fosse stata più di qualche parola, non avrebbe lasciato cadere la cosa.

Notizia in aggiornamento