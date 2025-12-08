"David Rossi è stato ucciso": la controperizia choc. Rizzetto (FdI): "Verifiche immediate"

Una nuova simulazione virtuale, che verrà trasmessa in esclusiva da "Le Iene" domani sera, riapre tutti i dubbi sul caso della morte di David Rossi, il capo della comunicazione di Mps morto il 6 marzo 2013 dopo essere precipitato dalla finestra del suo ufficio a Rocca Salimbeni. Secondo il software utilizzato dall'ingegnere Giuseppe Monfreda, uno dei massimi esperti in Italia del programma del dipartimento di Ingegneria Meccanica e Aerospaziale della Sapienza nell'ambito della speciale commissione che ha affrontato il caso, l'uomo non si sarebbe suicidato, ma sarebbe stato trattenuto per i polsi prima di cadere. Si tratterebbe, quindi, di omicidio.

"Le dichiarazioni rilasciate alle Iene dall'ingegnere Giuseppe Monfreda, che ringrazio per l'impegno, sulle nuove analisi condotte ed anticipate oggi da diverse testate sono gravissime e non possono essere sottovalutate. Le conclusioni prospettate richiedono verifiche immediate", ha dichiarato l'onorevole Walter Rizzetto di Fratelli d'Italia, membro della Commissione parlamentare d'inchiesta sulla morte di David Rossi e presidente della Commissione Lavoro alla Camera. "Le nuove analisi scientifiche e simulazioni in 3D, se confermate, metterebbero in discussione perizie e metodologie che finora hanno orientato le indagini istituzionali. È altrettanto chiaro che ormai penso sia necessario riaprire le indagini e non solo da parte della Commissione, la cui costruzione ho fortemente voluto essendo il primo firmatario di ben due proposte di istituzione, ma anche di ufficiali organi preposti".

Secondo Rizzetto, gli elementi tecnici meritano "un approfondimento puntuale" e per questo ha chiesto che la Commissione si riunisca al più presto e convochi Monfreda, in modo che si possa esaminare nel dettaglio la sua ricostruzione. "È necessario verificare con rigore ogni aspetto delle nuove analisi e trasmettere la documentazione agli organi competenti. La famiglia di David Rossi attende risposte da troppo tempo. La verità va cercata fino in fondo, senza zone d'ombra e senza timori reverenziali verso nessuno", ha concluso.

In una nota diramata da "Le Iene", si legge che verrà mandata in onda una simulazione digitale realizzata con un manichino antropomorfo virtuale, calibrato sulle esatte misure dell'allora manager della banca, che metterebbe in discussione quando appurato finora dalla perizia della Sapienza presentata nel 2022 dai carabinieri del Ris su incarico del Parlamento. "Dal punto di vista meccanico, David è stato trattenuto e poi lasciato", ha commentato Monfreda, sottolineando che la conclusione a cui si è arrivati tre anni fa "non può essere l'ipotesi reale. Non si è lasciato cadere tenendosi e poi rilasciando le mani dalla sbarra". Secondo l'esperto, sarebbe stato "trattenuto da due persone e poi rilasciato". Il risultato coincide con quello che la famiglia sostiene da sempre. "Oggi non parliamo più di opinioni.

Lo dice la fisica:. Noi come famiglia chiediamo la riapertura delle indagini per omicidio, non a Siena ma da un'altra Procura", ha dichiarato Carolina Orlandi, figlia della moglie del manager.