La denuncia dell'avvocato di Sempio: "Cosa mi hanno scritto"

La riapertura del caso relativo al delitto di Garlasco ha destato grande attenzione mediatica, e com'era da immaginare non sono mancati i classici leoni da tastiera; Angela Taccia, avvocato di Andrea Sempio, ha da poco denunciato di aver ricevuto minacce di ogni genere, anche di morte. Di conseguenza il legale ha deciso di sporgere formale denuncia.

Stando a quanto riferito da AdnKronos non si tratta della prima volta che la Taccia riceve delle minacce. Tanti i messaggi carichi di livore nei suoi confronti, pregni di parole aggressive e di insulti. A questi si sono spesso accompagnate anche delle immagini, come martelli e fucili, che rimandano a intimidazioni inequivocabili. Come se ciò non bastasse, in alcune missive figuravano anche gli indirizzi privati della donna. Fra le molte frasi intimidatorie si leggono: "Ucciderò te e Sempio" , e poi: " Sei morta ".

La situazione si è fatta con il tempo pericolosa e incontenibile, tanto che alla fine Angela Taccia ha deciso di recarsi presso le forze dell'ordine per sporgere formale denuncia. L'avvocato è stata vista di fronte alla stazione dei carabinieri di Abbiategrasso. Raggiunta telefonicamente da LaPresse ha spiegato: "Avevo ignorato le minacce precedenti via telefono o social, queste mi hanno spaventato perché questo pazzo mi ha detto che sa dove lavoro e che lo aveva trovato sul sito dell'albo avvocati".

Angela Taccia, che oggi ricopre il ruolo di legale di Andrea Sempio, faceva un tempo parte della cerchia di amici del 37enne. Forse è per questo che gli haters la stanno prendendo di mira. La donna, in ogni caso, non si tira indietro.

In serata è poi arrivata la solidarietà dei legali di Alberto Stasi.

Questo clima d'odio deve finire, non è accettabile. Sembra che la situazione stia sfuggendo di mano. Speriamo che l’attenzione mediatica cali su questa vicenda"

, hanno dichiarato Giada Bocellari e Antonio De Rensis, avvocati che difendono Alberto Stasi.