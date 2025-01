Lo strano caso del dossier su Emanuela Orlandi: sparito dall'Archivio di Stato

Ascolta ora 00:00 00:00

S'infittisce il mistero sulla scomparsa di Emanuela Orlandi, la giovane cittadina vaticana sparita a Roma nell'estate del 1983. Nell'Archivio Centrale dello Stato è stato trovato un fascicolo inerente al cold case, riversato dal Ministero dell'Interno nel 2017, ma è vuoto. Lo rende noto il presidente della Commissione d'inchiesta sulle scomparse di Mirella Gregori ed Emanuela Orlandi, il senatore di Fratelli d'Italia Andrea De Priamo, che ha visionato il dossier. " Io stessa in Commissione avevo rappresentato l'esistenza di un fascicolo vuoto presso l'Archivio dello Stato, se si tratti dello stesso o di un secondo fascicolo non lo so. Se è lo stesso ne avevo già chiesto conto, se è un altro cercassero il contenuto ", ha dichiarato all'Adnkronos l'avvocato Laura Sgrò, legale della famiglia Orlandi.

Come è stato trovato il dossier

Il ritrovamento del fascicolo è stato del tutto accidentale. " Gian Paolo Pelizzaro (giornalista e ricercatore e consulente della Commissione di inchiesta sul caso Orlandi-Gregori ndr) nell'ambito di altre ricerche non attinenti con i lavori della stessa Commissione di inchiesta, si è imbattuto in una cartellina vuota sul caso Orlandi e mi ha avvisato. - ha spiegato De Priamo - Sono quindi intervenuto personalmente e ho preso atto che nell'Archivio centrale dello Stato è stata riversata della documentazione attinente al caso Orlandi, ma questo fascicolo è vuoto. Riuniremo l'Ufficio di presidenza della Commissione per valutare i passi opportuni per ritrovare questa documentazione e verificare i contenuti. Ringrazio la dottoressa Simona Greco, responsabile della Sala Raccolte speciali, per averci spiegato l'iter di questo versamento avvenuto da parte del ministero dell'Interno nel 2017 ".

Il fascicolo

Come ricostruito da Simona Greco, funzionaria dell'Archivio e responsabile della Sala Raccolte speciali, il fascicolo inerente alla scomparsa di Emanuela Orlandi fu riversato nel 2017, per effetto della direttiva Renzi sulla desecretazione degli atti relativi alle stragi, e si trovava nell'ambito di documentazione del ministero dell'Interno Direzione centrale della polizia di prevenzione. Tale documentazione fu ritrovata nel '96, nell'ambito di altre ricerche sulla strage di piazza della Loggia, all'interno del deposito decentrato del ministero dell'Interno sulla circonvallazione Appia che conteneva materiali relativi alla Divisione Affari riservati, poi relativi all'Ucigos e poi alla Dcpp (Direzione centrale polizia di prevenzione).

Cosa c'è nel dossier

Il dossier contiene quattro fogli e una copertina con l'intestazione del "Ministero dell'Interno - Direzione generale della pubblica sicurezza - Ucigos" relativo 'b. 369 Roma sott. 8 'Scomparsa di Emanuela Orlandi". In allegato ci sono poi altri tre fogli che riportano, secondo quanto ha potuto visionare Adnkronos, i dettagli di altri documenti. Su uno c'è scritto "B. 369 Roma - Sott. 8 - Volume 1 Scomparsa - Orlandi Emanuela" e sotto un elenco: "Inc.1 atti della questura di Roma - Criminalpol - appunti - telefonate", "Incl.2: atti dei servizi di sicurezza" e "Incl. 2 bis: atti dei servizi di sicurezza". Su un altro frontespizio dal titolo "B.369 Roma sottofascicolo n.8 Scomparsa Emanuela Orlandi 2 volume" si fa invece riferimento a un altro elenco: "Inc.3 Richiesta di verbali di AGCA rese in qualità di teste; inc. 4 Questura di Roma accertamenti in Italia relativi a cittadini turchi; inc. 5 Accertamenti in Germania anche in ambienti turchi - lettere in lingua tedesca pervenuta all'Ansa e al Messaggero - 21-7-83; inc. 6 varie; inc. 7 Accertamenti conto di: Montesanti Alfonso De Lellis Patrizia; inc. 8 'Fronte liberazione turco anticristiano Turkes' lettera pervenuta Ansa (Milano); inc. 9 M.A.E. = avv.

Gennaro Egidio); inc. 10 'Messaggi a firma Phoenix - Phenix"'. Infine su un ultimo foglio si legge: "B.369 Roma sott. 8 3 vol. Scomparsa Orlandi Emanuela Ritagli Stampa". Gli atti relativi a suddette intestazioni non risultano versati.