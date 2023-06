"Una preghiera". "Verità". San Pietro ricorda Emanuela Orlandi

Un ricordo e una preghiera per Emanuela Orlandi. Sono concetti emersi dalle parole pronunciate da papa Francesco che per la prima volta ha parlato apertamente e in un contesto spirituale della 15enne cittadina vaticana scomparsa il 22 giugno 1983. " In questi giorni - ha commentato il pontefice - ricorre il quarantesimo anniversario della scomparsa di Emanuela Orlandi. Desidero approfittare di questa circostanza per esprimere ancora una volta la mia vicinanza ai familiari, soprattutto alla mamma, e assicurare la mia preghiera. Estendo il mio ricordo a tutte le famiglie che sentono il dolore di una persona cara scomparsa ".

Precedentemente papa Bergoglio aveva solo fatto sapere di aver fortemente voluto l'inchiesta sul caso Orlandi, partita a gennaio 2023, mentre in un brevissimo incontro con Pietro Orlandi nel 2012, quanto era da poco salito al soglio pontificio, avrebbe confidato al fratello della giovane che " Emanuela è in cielo ".

La reazione

Alle parole del papa, si è sollevato un grido di molti dei presenti in piazza San Pietro: " Verità ". Molte persone si sono recate ad ascoltare il pontefice recando foto di Emanuela Orlandi o t-shirt con l'immagine della 15enne, dopo aver partecipato al sit in organizzato dalla famiglia Orlandi con partenza da largo papa Giovanni XXIII. Fiducioso lo stesso Pietro Orlandi: " Dal Papa è arrivato un segnale positivo, spero sia ascoltato dai senatori che si stanno opponendo alla Commissione parlamentare di inchiesta perché devono sapere che anche il Papa in questo momento vuole si arrivi alla verità ".

Il sit in

Parole di forza, volontà e speranza sono state pronunciate anche durante l'attesissimo sit in. " Faccio un appello al parlamento - ha detto l'avvocato della famiglia Laura Sgrò - vengano ritirati gli emendamenti e venga votata l'istituzione della Commissione parlamentare d'inchiesta. Noi siamo qui per Emanuela. Chi vuole fare polemica non vuole trovarla ". Nei giorni scorsi in Senato c'era infatti stato un nuovo rinvio, mentre alla Camera l'approvazione della commissione era stata più veloce.