Torna a casa e trova il cadavere del domestico. Nell'appartamento c'era ancora l'assassino nascosto

Ascolta ora 00:00 00:00

Tragedia a Milano, nella centrale via Randaccio, dove un 29enne gambiano con precedenti è riuscito a introdursi in un appartamento. Non aveva però considerato la presenza in casa del domestico filippino 62enne, che non era uscito con il suo titolare, e quando si è accorto della sua presenza non ha esitato a ucciderlo. A fare la scoperta è stato il padrone di casa, un cittadino israeliano, che, rientrato a casa dopo un breve periodo di ferie nel periodo di Pasqua attorno alle 18.30 ha trovato la porta di casa aperta e il cadavere del suo collaboratore domestico.

Servirà il referto del medico legale per stabilire le esatte cause della morte ma delle prime analisi pare che l'uomo sia stato strangolato. Quando il padrone di casa è rientrato e ha visto la macabra scena, ha istintivamente chiuso la porta dell'appartamento e chiamato le forze dell'ordine, che sono arrivate sul posto in pochi minuti. Ma l'uomo non si è accorto che al suo rientro in casa il ladro fosse ancora dentro e sono stati i poliziotti a trovarlo, ponendolo in stato di fermo come indiziato di reato.

Il gambiano era probabilmente entrato nell'appartamento per compiere un furto ma è stato fermato prima che potesse portare via qualcosa. Purtroppo, l'intervento del padrone di casa non è stato abbastanza tempestivo per impedire la morte del collaboratore domestico.