"Fermatelo o ucciderà qualcuno". L'allarme inascoltato delle sorelle del killer di Rovereto

L'omicidio di Iris Setti " si poteva evitare ". Ne sono certe le sorelle di Chukwuka Nweke, il killer nigeriano che sabato sera ha ucciso l'ex funzionaria di banca 61enne nei giardini Nikolajewka a Rovereto, in provincia di Trento. " L'ultima volta che ci aveva aggredite lo avevamo detto ai carabinieri: se va avanti così, prima o poi ammazzerà qualcuno. Avevamo chiesto che gli venisse fatto un Tso. - raccontano Anthonia e Linda al Corriere della Sera - Ci hanno risposto che finché non avesse ammazzato una persona, loro non potevano farci niente ". Il 37enne, fermato dai carabinieri con il taser subito dopo il delitto e poi trasferito in carcere, oggi sarà interrogato dal gip per l'udienza di convalida del fermo.

I parenti del killer: "Era un violento"

Appena 15 giorni prima dell'agguato mortale al parco, Chukwuka Nweke aveva aggredito le sorelle. "Una sera - raccontano le due donne - si era presentato a casa nostra come una furia. Ha distrutto vetri, perfino l'ascensore. Ci ha riempite di lividi ". A quel punto " abbiamo insistito per farlo ricoverare al centro di salute mentale, - spiegano ancora - ma ci hanno detto che l'unica possibilità era un Tso. E noi lo abbiamo chiesto. Nostro fratello è malato, abbiamo chiesto in tutti i modi di farlo ricoverare. Minacciava di uccidersi, di fare del male a tutti. Perché nessuno ci ha aiutato? Non riusciamo a non pensare a cosa ha fatto a quella povera donna ".

I precedenti

Chukwuka Nweke non era nuovo alle forze dell'ordine. L'anno scorso aveva malmenato un ciclista in strada e, subito dopo, aveva aggredito anche i militari dell'Arma intervenuti sul posto. Portato in carcere, vi era rimasto fino al 4 ottobre poi, il 12 gennaio, aveva ottenuto i domiciliari con l'obbligo di firma. Non poteva essere espulso dall'Italia, almeno non fino al prossimo novembre, quando è prevista la data della prima udienza in tribunale. Data la presenza di moglie e figli sul territorio, il 37enne aveva chiesto il rinnovo per altri cinque anni del permesso di soggiorno scaduto nel 2013. Circostanza sulla quale, però, a maggio il questore si era riservato di decidere considerando che i rapporti tra l'uomo e i figli sono praticamente inesistenti. " Avevamo provato a rimpatriarlo nel 2019 a Torino - spiega al Corriere il sostituto procuratore Viviana del Tedesco - Ma era riconosciuta la sua regolarità sul territorio nazionale. Abbiamo fatto tutto ciò che la legge consente ".

I problemi psicologici