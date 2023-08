I balli sulle panchine, le molestie, poi l'omicidio: ma il giudice lasciò libero il senzatetto nigeriano

La vicenda choc di Rovereto dove un uomo di 37 anni di origini nigeriane, Nweke Chukwuka, ha ucciso sabato sera la 61enne Iris Setti all'interno di un parco doveva e poteva essere evitata espellendo l'uomo dal nostro Paese già quando si aggirava molesto per le vie del Comune di quasi 40mila abitanti in Trentino-Alto Adige. Come abbiamo visto sul Giornale.it, in città era già conosciuto per numerosi precedenti che lo avevano visto protagonista di molestie ai danni degli abitanti oltre a tutte le volte in cui è stato sorpreso ubriaco a ballare e urlare sulle panchine cittadine.

Quali sono i precedenti

Il senzatetto e uomo violento si era già reso protagonista di numerosi episodi, il più grave di tutti avvenuto praticamente un anno fa: lo scorso 21 agosto, infatti, aveva aggrettito numerosi passanti e danneggiato molte auto parcheggiate in via Benacense, un'arteria centrale di Rovereto. Come ricostruisce il Corriere, come se non bastasse nello stesso giorno aveva fatto irruzione in un locale minacciando la clientela presente con pezzi di vetro di una bottiglia rotta. Ma non è ancora finita qui: perché tra i suoi atti di vandalismo ha anche provocato danni a un'auto dei carabinieri per poi concludere la sua follia aggredendo un ciclista che, malaugaratamente, stava passando nella stessa strada dove si trovava l'uomo.

I filmati hanno certificato che l'uomo era sempre più pericoloso tant'é che dopo aver provato a offendere con calci e pugni le forze dell'ordine è stato arrestato con le accuse di resistenza e violenza a pubblico ufficiale oltre a danneggiamento aggravato. Sposato, l'uomo ha messo piede nel nostro Paese nel 2006: ha tre figli che risiedono a Rovereto. Dopo il carcere, era obbligato alla firma quotidiana presso i Carabinieri di Rovereto dove si era sempre recato fino agli eventi tragici di sabato scorso. Oltre al danno, però, ecco la beffa: il nigeriano voleva un altro permesso di soggiorno che gli era stato prontamente negato ma, purtroppo, non si è riusciti a espellerlo dal nostro Paese prima che togliesse la vita a una donna.

"Perché era libero?"