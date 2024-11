"Filler a 300 euro. Il mal di testa è normale". Chi è il chirurgo indagato per la morte di Margaret Spada

Ascolta ora 00:00 00:00

Il suo motto è " Naturale è tutto ciò che non si vede ". Una citazione che per il dottor Marco Antonio Procopio, il chirurgo estetico indagato con l'ipotesi di omicidio colposo per la morte di Margaret Spada, sembra essere quasi una mantra. Tanto da imprimerla sulle pareti dello studio di via Cesare Pavese a Roma, nel quartiere Eur, dove accoglie le pazienti. Le stesse che poi lasciano recensioni entusiaste su internet, riportando dettagli e costi dei vari interventi. Si parla di circa " 250-300 euro " per un filler alla labbra, qualcosina in più per il botox. Cifre decisamente a buon mercato rispetto alla media.

Chi è il chirurgo Marco Antonio Procopio

Marco Antonio Procopio aveva un account su TikTok che poi è stato chiuso a seguito dell'inchiesta sul decesso della 22enne siracusana, morta poco dopo un'operazione di ritocco al naso. Mentre sul sito miodottore.it si può ancora consultare il curriculum e la pagina dei contatti. " Appartengo all'Equipe formatasi alla scuola per antonomasia di Chirurgia Plastica Estetica e Ricostruttiva, quella del luminare Ivo Pitanguy, di Rio De Janeiro. - racconta il chirurgo - L'intensa attività professionale e l'alta formazione e il continuo aggiornamento nelle tecniche più avanzate mi consentono di offrire interventi sia di natura ricostruttiva e funzionale, sia di natura puramente estetica ". E a domanda sul perché sceglierlo, il medico risponde: " Prima di scegliere un medico vanno valutati numerosi fattori, uno dei principali è valutare e considerare i lavori svolti dal medico, che siano in linea con il vostro canone estetico. Simpatia ed empatia vengono al secondo posto durante la prima visita ". E infine le informazioni gli studi in cui lavora: " Come primo studio svolgo la mia attività professionale principalmente a Roma, una delle città più belle del mondo, dove ricevo i miei pazienti presso il mio studio in zona Eur. Secondo studio a Latina presso la Torre Pontina ".

Le recensioni delle pazienti: "Ho un po' di emicrania"

Alcune pazienti raccontano sui social la loro esperienza, pubblicando le foto del " prima e dopo " il ritocco. " Abbiamo fatto un leggero botox, ho chiesto di lavorare tra le sopracciglia e le zampe di gallina - spiega una ragazza riprendendosi in video - Ancora chiaramente il risultato non si vede ci vogliono almeno 4 o 5 giorni. Ho mal di testa, può succede ma è normale, la prima volta che l'ho fatto è stato novembre dello scorso anno, un po' di emicrania a momenti alterni della giornata mi veniva però è normale, per le prime due settimane il tempo di assestamento ci possono essere ". La giovane sostiene che si può scegliere di non fare l'anestetico: " Lo chiede lui all'inizio se volete. - dice - Io l'anestetico me lo porto da casa ed è fantastico perché non sento assolutamente nulla ".

I costi di botox e filler

I costi di botox e filler sono contenuti. " Un preventivo più o meno per il filler labbra costa 250-300 euro ", racconta una donna. Nonostante i prezzi a buon mercato, il risultato degli interventi sembra soddisfare le aspettative delle pazienti di Procopio. " Lo consiglio a tutti! - scrive un utente sul sito miodottore - Medico super preparato, attento a ogni dettaglio.

Sono molto soddisfatta del trattamento e sicuramente ci tornerò a breve".