“Il testimone? Non c’entra Lovati, ecco cosa penso”. La rivelazione di Sempio sullo scontrino

Esiste o non esiste davvero il supertestimone che avrebbe rivelato agli inquirenti la presunta natura dello scontrino presentato da Andrea Sempio nel 2017? Nelle indagini sul delitto di Garlasco è l’argomento di maggiore interesse in questi giorni: si dice - ma non ci sono certezze né conferme della procura - che qualcuno abbia contestato la veridicità dello scontrino che attesterebbe che l’indagato, nella mattinata del 13 agosto 2007, quando fu uccisa Chiara Poggi, si fosse recato a Vigevano. Lo scontrino, va ricordato, non contiene la targa dell’automobile stallata.

“ Sono curioso di vedere come lo documenterà. È una balla ”, ha commentato Sempio a Quarto Grado riferendosi alle presunte dichiarazioni rese alla procura da questa persona al momento ignota: l’indagato dubita che non si tratti dell’ennesima indiscrezione che poi si rivela una fake news, anzi non è sicuro che esista davvero questo sedicente supertestimone.

Tra l’altro Sempio era in possesso non solo di uno scontrino di un parcheggio di Vigevano per la mattinata del 13 agosto, ma anche per il giorno dopo, il 14 agosto 2007: ha infatti sempre affermato di aver affrontato il tragitto per recarsi in una libreria, che però il primo giorno avrebbe trovato chiusa. Il suo ritorno, il giorno dopo, peraltro neppure lo ricordava: ha chiarito nella sua intervista di averlo riportato alla mente a seguito di una delle tante intercettazioni che in queste settimane la stampa sta rendendo note.

E a chi gli chiede se non sia l’avvocato Massimo Lovati - che è stato di recente sollevato dall’incarico oggi rivestito da Liborio Cataliotti oltre che da Angela Taccia - ad aver reso agli inquirenti queste presunte dichiarazioni sullo scontrino, Sempio risponde senza dubbi: “ Non c’è Lovati dietro a tutto questo. Secondo me non si presterebbe a questo tipo di gioco. Non c’è nessun segreto su di me ”. Come sempre Sempio è apparso sereno, spiegando come sia sempre il risvolto mediatico a essere “ quello che ti fa andare fuori di testa ”.

Ti interessa l'argomento? delitto di Garlasco Leggi altro Segui

Nella giornata di oggi, Sempio è stato convocato nell’ambito delle analisi che la procura ha richiesto all’anatomopatoga Cristina Cattaneo: all’indagato sono state prese le misure del corpo, a partire da altezza, peso e scarpe, che tuttavia potrebbero essere molto differenti da quelle del 2007.

È probabile che queste misure saranno utilizzate per gli incroci con la, che potrebbe riscrivere la scena del crimine, al fine di valutare la compatibilità della corporatura in movimento del killer.