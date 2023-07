"Giocava con la pistola". Il video choc del killer di Michelle

C'è un video che mostra il 17enne accusato dell'omicidio di Michelle Causo, la studentessa uccisa lo scorso mercoledì a Primavalle, mentre armeggia con una pistola davanti allo specchio. Secondo quanto riporta il Corriere.it, si tratta della replica di una scacciacani a salve, simile all'originale, che i poliziotti della Scientifica e gli agenti della squadra Mobile hanno trovato durante il sopralluogo di giovedì mattina nell'appartamento di via Giuseppe Dusmet, dove si è consumato il delitto. Il ragazzo ha detto che l'arma apparteneva alla vittima: l'avrebbe usata per minacciarlo prima di essere aggredita.

Il video

Il filmato (autoprodotto) è stato pubblicato dal killer sui suoi profili social, tempo prima dell'omicidio. Nel video il giovane gioca con l'arma - una replica senza tappo della pistola ritrovata nella casa in cui viveva la madre - mentre in sottofondo scorrono le note di una canzone del noto rapper Sosa. L'aspirante trapper non ha mai fatto mistero della sua passione per le armi e i soldi. Anzi, era solito condividere su Instagram e Tik Tok reel con droga, sangue e mazzetti di contanti.

La pistola

Secondo la versione fornita dal 17enne, che ora si trova recluso nel carcere minorile di Casal del Marmo con l'accusa di omicidio, vilipendio e occultamento di cadavere, la pistola sarebbe appartenuta a Michelle. " L'ha usata per minacciarmi ", ha raccontato alla pm Anna Di Stastio, che coordina l'inchiesta. L'arma sarà esaminata per capire a chi appartengano le impronte digitali rilevate sull'impugnatura.

La vita dal 17enne in carcere

Stando a quanto apprende Adnkronos da fonti penitenziarie, il 17enne sarebbe denuto in alta sorveglianza. A quanto pare, non avrebbe fatto richieste di alcun tipo né per il cibo né per i farmaci. Sarebbe taciturno, al punto da non rivolgere una sola parola agli agenti in servizio. Si gode l'ora d'aria, quando prevista, e svolge regolarmente attività fisica, ignaro delle scritte minacciose che sono comparse all'esterno della palazzina di via Dusmet.