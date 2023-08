Gira nudo per strada e ferisce due corrieri: la follia dello straniero

Avrebbe spaccato il lunotto posteriore di un'automobile, insultando e molestando sia i passanti che gli avventori di un bar del posto. E poi, avrebbe aggredito due corrieri di Amazon, ferendoli. Queste le principali azioni delle quali si sarebbe reso protagonista nelle scorse ore un giovane africano, il quale vagava a quanto pare completamente nudo per le strade di Firenze. Gesti che hanno (com'era prevedibile) suscitato scalpore, lasciando perplessi i cittadini che hanno assistito all'intera scena. Per un episodio che ha riportato l'attenzione sulle questioni legate alla sicurezza e all'accoglienza, in città: le immagini del ragazzo, catturate da qualche passante e finite presto sui social network, sembrano infatti aver riacceso il dibattito locale su argomenti mai del tutto sopiti.

E la sezione fiorentina di Fratelli d'Italia non ha risparmiato una "stoccata" all'amministrazione comunale Pd, accusando il primo cittadino Dario Nardella di non essere riuscito a dare risposte concrete alla cittadinanza in tema di sicurezza e contrasto al degrado. " Una vergogna senza fine - il commento di FdI su Instagram, corredato da una foto dell'accaduto - sindaco, se ci sei batti un colpo". Ma cos'è successo, nel dettaglio? Stando a quanto riportato dalla stampa locale, l'episodio in oggetto si sarebbe concretizzato ieri in via Baracca (una strada periferica del capoluogo della Toscana). Lo straniero, nudo dalla testa ai piedi, si è palesato nel quartiere di Novoli, prendendosela in primis con un'auto ferma in un parcheggio. Ne avrebbe colpito il lunotto fino a mandarlo in frantumi, prendendo poi a male parole le persone che gli chiedevano conto del gesto. Nei minuti successivi avrebbe quindi dato fastidio ad alcuni clienti di un locale della zona.

Avrebbe a quanto pare causato anche il ferimento di due fattorini: avrebbe sottratto loro alcuni pacchi che avrebbero dovuto consegnare. E dinanzi alle loro proteste, non avrebbe esitato a colpirli con una bottiglia di vetro rotta. Li avrebbe come detto feriti entrambi: uno in maniera più lieve, l'altro in modo più serio, procurandogli un taglio al braccio. A quel punto sono intervenuti i poliziotti, i quali hanno intercettato l'uomo nudo in via Toscanini. Quest'ultimo è quindi stato trasportato in ospedale per le valutazioni del caso. E rischia di dover rispondere del reato di evasione: a seguito degli accertamenti successivamente effettuati sul suo conto, è emerso come il giovane fosse finito ai domiciliari con l'accusa di tentata rapina (dopo che lo scorso 27 luglio era stato intercettato dalla polizia municipale mentre cercava di rubare un cellulare). A breve potrebbero perciò esserci ulteriori sviluppi.