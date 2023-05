Una lama di quasi mezzo metro: la follia dello straniero in giro per Siena

Nascondeva nella propria auto quella che a prima vista sembrava una normale mazza da baseball, ma che al suo interno celava invece una spada katana. E dopo esser stato scoperto dalla polizia, è stato denunciato per porto abusivo di armi ed oggetti atti ad offendere.

Protagonista della vicenda svoltasi a Siena è un uomo di 33 anni originario della Romania, risultato residente nel Lazio (per la precisione a Frosinone). Sulla base di quanto riportato nella nota pubblicata dalla questura della città toscana, l'episodio risale alle scorse ore: tutto è iniziato quando alcuni poliziotti delle volanti dell’Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico (impegnati in un normale servizio di pattuglia) hanno notato una vettura con targa rumena transitare in una via non troppo distante dal centro storico. Il veicolo in questione sembrava però procedere avanti e indietro senza una meta precisa per diversi minuti, come se il conducente stesse guidando alla ricerca di qualcuno o di qualcosa.

Gli operatori hanno quindi deciso di procedere ad un controllo di routine, invitando il conducente ad accostare e a favorire loro i documenti. Alla guida dell'Audi A4 fermata dagli agenti c'era il trentatreenne straniero, giunto in Toscana dalla Ciociaria e in quel momento in compagnia di tre connazionali (due dei quali domiciliati nel Senese). Ad insospettire ulteriormente le forze dell'ordine è stato però l'atteggiamento del guidatore: l'uomo è apparso particolarmente nervoso ed agitato, mentre rispondeva alle domande sempre più incalzanti poste dagli agenti. La polizia ha quindi optato per estendere i controlli ai tre passeggeri, per poi perquisire l'autovettura. E le origini alla base del comportamento del trentatreenne straniero sono apparse molto più chiare quando gli operatori hanno perquisito il bagagliaio della macchina, dove si trovava una mazza da baseball.

O meglio, una finta mazza da baseball. Già, perché all'interno dell'oggetto in alluminio (lungo circa 80 centimetri) si trovava una katana con una lama di 45 centimetri, ben nascosta. I poliziotti se ne sono accorti svitando l'impugnatura della mazza, chiedendo allo straniero trentatreenne conto della scoperta. E quest'ultimo non ha saputo dare una giustificazione convincente circa il possesso di quella che si configurava alla stregua di una vera e propria arma. Oltretutto l'Audi guidata da lui guidata (e a lui intestata) risultava ancora immatricolata con targa rumena, nonostante l'uomo (stando a quanto emerso dagli ulteriori accertamenti effettuati sul suo conto) vivesse ormai in Italia da più di tre anni. Alla luce di tutto ciò, anche il veicolo è quindi stato sequestrato dalle forze dell'ordine. Al pari della mazza-katana, ritenuta strumento da offesa.