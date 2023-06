"Ho visto i guanti in lattice nello zaino". Così l'altra fidanzata ha incastrato il compagno di Giulia Tramontano

Lo hanno invitato a raggiungerle, insieme. Lui non si è presentato. Così dopo avere parlato a lungo, della relazione con Alessandro Impagnatiello e delle sue bugie, Giulia Tramontano ha preso l'auto ed è andata a casa. Lo ha affrontato, gli ha detto che se ne andava. Lui l'ha uccisa. La collega-barista del killer all'Armani Bamboo bar in pieno centro ai Milano è stata l'ultima ad avere sentito la ragazza. "Come va?", le scriveva. Ma la persona che le ha risposto per un po' su Whatapp non era Giulia e lei lo ha capito subito. "Scriveva in modo diverso", ha detto agli investigatori sentita ieri notte. Non solo: quell'alleanza sancita poco prima contro l'uomo che le aveva tradite entrambe, era stata troncata all'improvviso. "Lasciami in pace", le avrebbe detto Giulia. Ma l'altra non ci crede. La giovane si preoccupa, prova a contattare anche il killer chiedendogli di parlare con la ragazza ma lui inventa delle scuse. "Dorme", le dice. E poi alla richiesta di rispondere alla video chiamata: "Non c'è, è da un'amica".

Quella notte lui si presenta sotto casa sua, una casa di ringhiera alla periferia di Milano, in piena notte. "Fammi salire, parliamo". Lei dà retta alle sue sensazioni, capisce che qualcosa non va e non lo fa entrare. Una precauzione che forse le ha salvato la vita. "Giulia ha dei problemi psichiatrici", continuava a ripeterle il 30enne in un dialogo che si svolge solo dalla finestra del ballatoio. Poi demorde e va via. L'ultimo incontro con Alessandro da parte della ragazza avviene lunedì pomeriggio, al bar in cui sono colleghi. È in quella circostanza che vede che dal suo zaino fuoriescono "guanti in lattice di colore azzurro", come riferirà a verbale ai carabinieri.

Da quanto è stato ricostruito in queste ore, Impagniatiello aveva anche falsificato un test del dna per dimostrare alla donna con cui non aveva una relazione ufficiale che il figlio non era suo. Ma la donna aveva capito che qualcosa non andava, così aveva infine deciso di cercare l'altra donna e incontrarla di persona. "Se hai problemi - le avrebbe detto - puoi venire a stare da me". La 29enne incinta, però, è rientrata a casa, a Senago, dove l'aspettava il compagno, che - a quanto emerge - dopo due anni e mezzo voleva interrompere la relazione con lei. Lo ha fatto, alla fine, uccidendola nel loro appartamento, tra le 19 e le 20.30 di sabato sera.