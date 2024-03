Cesena, insulti e schiaffi ad uno scolaro di 7 anni: insegnante di sostegno ai domiciliari

Avrebbe insultato e schiaffeggiato un alunno di 7 anni. E dovrà quindi rispondere dell'accusa di maltrattamenti su minori. Protagonista della vicenda che arriva da Cesenatico (una cittadina situata nella provincia di Forlì - Cesena) è una donna di 63 anni, insegnante di sostegno, finita nelle scorse ore agli arresti domiciliari. L’attività investigativa, condotta mediante intercettazioni audio-video dai carabinieri, ha permesso secondo quel che riporta la stampa locale di accertare vari tipi di maltrattamenti consistenti in strattonamenti, tirate di orecchie schiaffi e spintoni, oltre a frasi ingiuriose e umilianti. L’indagine è a quanto pare scaturita da una segnalazione da parte di alcuni maestri di una scuola elementare i quali, notando gli atteggiamenti aggressivi della collega sessantatreenne nei confronti del bambino che le era stato affidato, avrebbero avvertito le forze dell'ordine.

La procura di Forlì ha quindi affidato il caso ai militari dell'Arma, per un'inchiesta svoltasi con gli operatori in abiti civili e soprattutto con apparecchiature per le intercettazioni ambientali e video nella scuola elementare in questione. L'impulso decisivo sarebbe arrivato proprio dalle telecamere. Ne sarebbe scaturito, per gli inquirenti, un quadro di violenze, soprusi e condotte aggressive da parte della maestra: quest'ultima si è a quanto pare preso più volte a male parole lo scolaro. E gli avrebbe in più occasioni rifilato schiaffi, strattonandolo. Su queste basi, il giudice per le indagini preliminari ha firmato il provvedimento cautelare e nei prossimi giorni l'autorità giudiziaria convocherà la donna per la prima udienza del procedimento che la vedrà indagata.