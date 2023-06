Kata, trovata un'intercapedine nell'ex albergo. E spunta una telecamera

Durante la maxi ispezione di domenica 18 giugno nell'ex hotel Astor, la struttura da cui è scomparsa la piccola Kata otto giorni fa, i carabinieri hanno individuato un'intercapedine con accesso dal giardino. Nel cunicolo, precisano fonti vicine all'inchiesta, non è stata rilevata alcuna traccia riconducibile alla bimba peruviana di 5 anni. Mentre all'esterno dell'edificio, dentro un cassonetto dei rifiuti, è stato trovato un cellullare. Al vaglio degli investigatori anche le immagini riprese dalla telecamera privata di un residente in via Boccherini, dove è stata vista la piccina prima di sparire.

Trovata un'intercapedine

La max ispezione, a cui hanno partecipato un team dei Gis, composto da quattro tecnici, e un altro del Ros, è cominciata attorno alle ore 9 di questa mattina ed è finita verso le 16. I militari dei gruppi specializzati dell'Arma sono andati alla ricerca di ogni eventuale elemento o indizio riconducibile alla piccola Kata. La perlustrazione è stata effettuata con l'ausilio di apparecchiature ad alta tecnologia (droni, microcamere e sonde) che hanno permesso di verificare il contenuto di vani angusti, controsoffitti, cunicoli, tubazioni, pozzetti e di un sottotetto, generalmente non accessibili dell'ex hotel Astor. Nel corso del sopralluogo è stata individuata un'intercapedine con accesso dal giardino della struttura.

Il ritrovamento del cellulare

Durante la perquisizione e bonifica dell'ex struttura alberghiera, situato nel quartiere San Jacopino di Firenze, i militari dell'Arma hanno rinvenuto, dentro un cassonetto dei rifiuti all'esterno dell'edificio, un telefono cellulare che sarà oggetto di successivi approfondimenti investigativi.

Le nuove immagini

Secondo quanto apprende l'Ansa, al vaglio degli investigatori ci sarebbe una telecamera privata che copre l'ingresso di un'area adiacente al cortile dell'ex hotel Astor da via Boccherini, dove Kata è stata vista qualche minuto dopo le ore 15 di sabato scorso, prima della scomparsa. Gli inquirenti ipotizzano che, se qualcuno si fosse allontanato da quel punto, scavalcando il muro di cinta del cortile dell'edificio, la telecamera potrebbe averlo ripreso.