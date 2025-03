Ladro seriale in corsia, ruba portafoglio a un infermiere: preso

Ascolta ora 00:00 00:00

A sorprenderlo «con le mani nella marmellata» sono stati gli agenti della polizia locale e le guardie giurate dell'ospedale Sacco. Tutti corsi in aiuto dell'infermiere che lo aveva beccato proprio mentre gli stava rubando il portafoglio custodito dentro il suo armadietto di lavoro e che conteneva un centinaio di euro.

È accaduto martedì pomeriggio, intorno alle 15, all'interno dell'ospedale di via Grassi. I vigili hanno bloccato il ladro, quindi lo hanno accompagnato in ufficio per identificarlo. Si tratta di un italiano di 47 anni, non nuovo a questo genere di reati. L'uomo, che ha passato la notte nelle camere dei fermati della questura, è stato giudicato ieri mattina per direttissima.

E, a proposito di ladri, sempre la polizia locale ieri pomeriggio ha arrestato in metropolitana a Bisceglie due nomadi borseggiatrici che avevano appena rubato il portafoglio a un anziano pensionato.

Più o meno contemporaneamente i vigili hanno ridato il sorriso a un ragazzo autistico a cui una tossicodipendente sui trent'anni aveva portato via la bicicletta che il giovane aveva lasciato appoggiata a un muretto: per la donna sono scattate le manette, mentre la bicicletta è tornata al legittimo proprietario.