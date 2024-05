"Manuela mi chiese di registrare Pierina". È ancora giallo sulla donna uccisa

Non si sa se alcuni dettagli trapelati alla stampa abbiano davvero a che fare con quest’omicidio. C’è però un fatto: le quattro persone attenzionate, ma mai indagate, dopo l’omicidio di Pierina Paganelli, hanno interrotto da tempo l’idillio mostrato nei giorni a ridosso del delitto, come testimoniato dal fatto che all’inizio si stessero avvalendo degli stessi consulenti e ora non più. E intanto la procura continua a indagare sulla morte di Pierina, avvenuta a Rimini il 3 ottobre 2023.

Molta attenzione mediatica sta rivestendo il presunto flirt tra la nuora di Pierina Manuela Bianchi e il vicino di casa Louis Dassilva, flirt ventilato nei giorni successivi al delitto. “ Quasi tutti i giorni mi arrabbiavo per questa cosa. Dicevo: parlano di questa relazione. Questa relazione esiste? Negavano tutti ”, ha spiegato a “Chi l’ha visto?” la vicina Valeria Bartolucci, moglie di Louis. Che avrebbe chiesto direttamente lumi a Manuela. “ Lei mi ha detto: no no, garantisco ”, ha chiarito Valeria, aggiungendo: “ Quando le ho chiesto un confronto, non, come forse lei pensava, sugli aspetti carnali della vicenda. L’unica domanda che volevo fare a Manuela era: se tu, in via del tutto eccezionale, intrattenevi una relazione con mio marito, per quale motivo venivi tutto il pomeriggio a casa mia a prenderti il caffè? Un minimo di dignità: avercela ”.

Nella sua intervista, Valeria, anche lei attenzionata insieme a Louis, si è concentrata sui bigliettini infamanti lasciati nel condominio di via del Ciclamino e presumibilmente indirizzati a Manuela, in cui si faceva cenno alla presunta relazione. Valeria afferma di aver notato anche lei un biglietto sull’ascensore e non ci sarebbe scritto il nome del destinatario: per questa ragione non capisce perché Manuela abbia pensato fosse diretto a lei.

Valeria ha inoltre aggiunto che Manuela le abbia raccontato che Pierina l’avesse accusata di avere un amante: “ Pensa che mia suocera ha pure detto a mia figlia che io ho un amante ”, le avrebbe detto. E ancora: “ Mi farebbe piacere che tu, se dovessi sentirla qualche volta dovessi sentirla proferire giudizi poco lusinghieri su di me, se tu lo venissi a raccontare a mia figlia ”. Valeria, nonostante le richieste non avrebbe però registrato Pierina: “ Manuela mi aveva detto: registrala ”.

Valeria avrebbe sentito l’anziana parlare in viva voce con qualcuno e raccontare che la nuora avesse una relazione extraconiugale, spalleggiata dal fratello, il quarto attenzionato.