"Mi stai tradendo..." Quelle continue "pressioni" di Filippo Turetta su Giulia Cecchettin

Emergono nuovi dettagli sulla relazione tra Giulia Cecchettin e Filippo Turetta. Se, infatti, in un primo momento sembrava non ci fossero ragioni per credere che si giungesse all’epilogo luttuoso, adesso sempre più i parenti di lei raccontano episodi che potrebbero aver rappresentato campanelli d’allarme di un rapporto destinato a interrompersi. I due erano scomparsi l’11 novembre scorso: Giulia è stata uccisa e il suo corpo è stato abbandonato nei pressi del lago di Barcis. Filippo ora dovrà rispondere delle accuse di fronte alla giustizia italiana, dopo essere stato arrestato in Germania.

Gli ultimi due episodi giungono dalla sorella Elena Cecchettin, che è intervenuta in collegamento a Storie Italiane. Elena ha dapprima raccontato un’uscita con la sorella per ascoltare musica dal vivo: “ L’11 febbraio, siamo andate insieme a un concerto a Milano. Lei probabilmente aveva detto qualcosa a lui del tipo ‘ti aggiorno su quello che faccio’, ma lui l'aveva presa troppo letteralmente, l'aveva obbligata a scriverle ogni due secondi quello che stavamo facendo. Dissi a Giulia che però non poteva stare tutta la giornata sul telefono e lei glielo ha detto e lui ha iniziato a fare scenate del tipo ‘me lo hai promesso, mi stai tradendo, questo è abbandono’ ”.

Per mettere fine alla sequela di messaggi, Elena avrebbe chiesto a Giulia di darle il suo smartphone: “ Io ho preso, con il suo consenso, il telefono di Giulia in maniera tale che non sentisse la pressione di rispondere ogni volta che lo sentiva vibrare. Lui ha iniziato a scrivere a me, io l'ho bloccato perché su di me non facevano breccia i suoi ricatti. Ma è stata una cosa che mi ha lasciato molto interdetta ”.