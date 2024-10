Spara al figlio della compagna: grave un ragazzo di 19 anni a Milano

Ascolta ora 00:00 00:00

Articolo in aggiornamento

Tragedia nella notte a Novate Milanese, in provincia di Milano, dove un ragazzo di 19 anni è stato raggiunto da un proiettile al collo durante una sparatoria. Ad aprire il fuoco sarebbe stato il compagno della madre, un 46enne di nazionalità albanese, al culmine di una discussione. Il giovane si trova ricoverato in gravi condizioni all'ospedale Niguarda. Il presunto aggressore è stato arrestato e condotto in carcere.

Gli spari

Secondo una prima ricostruzione, l'episodio è avvenuto attorno alle 3.40 di questa mattina in un appartamento al civico 41 di via XXV Aprile, alla periferia di Novate. Il 19enne e il compagno della madre, una donna ucraina, avrebbero ingaggiato una violenta lite. Poi l'uomo ha estratto la pistola, una Beretta calibro 84 che è risultata rubata nel 2013, esplodendo un unico colpo all'indirizzo del ragazzo, che si è accasciato immediatamente al suolo.

Grave il 19enne

A dare l'allarme sarebbero stati alcuni vicini dopo aver sentito gli spari. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, un'auto medica e un'ambulanza del 118. Il giovane è stato trasportato in codice rosso all'ospedale Niguarda e sottoposto subito a un delicato intervento chirurgico. Le sue condizioni sono gravi.

Arrestato l'aggressore

Il presunto aggressore è stato arrestato con l'ipotesi di reato per tentato omicidio. All'uomo viene contestato anche il porto abusivo dell'arma da fuoco e la ricettazione della stessa.

Dai primi accertamenti non risultano precedenti penali a carico dell'indagato né eventuali segnalazioni alle forze dell'ordine. Il 46enne è stato già interrogato dal pm di turno, Paolo Storari, che coordina le indagini condotte dai carabinieri del Nucleo Radiomobile di Rho e dai colleghi della stazione di Novate.