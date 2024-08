Milano, suv si schianta contro vetrina di un negozio: morti marito e moglie

Ascolta ora 00:00 00:00

Articolo in aggiornamento

Un altro gravissimo incidente stradale a Milano, dopo quello accaduto oggi pomeriggio in piazza Giovine Italia. In serata un suv si è schiantato contro il pilastro che divide due negozi tra via Paolo Sarpi e via Aleardi, nel quartiere Chinatown, e ha sfondato una vetrina. I due coniugi che si trovavano a bordo della vettura, entrambi cinesi, lui 58 anni e lei 60, sono morti poco dopo l'arrivo in ospedale. Nell'impatto è rimasto ferito anche un pedone di 36 anni che, per fortuna, ha riportato solo lievi contusioni.

Il tragico incidente

L'incidente si è verificato attorno alle ore 20. Secondo il racconto di alcuni testimoni, il Porsche Cayenne di colore nero avrebbe avanzato a zig zag da via Rosmini verso urtando i veicoli in sosta. Poi c'è stato un botto tremendo, seguito dal rumore fragoroso di una vetrina finita in frantumi, quella del Rock Space (un negozio di elettronica della zona ndr). " Si è sentita come un'esplosione ", raccontano alcuni ragazzi che hanno assistito alla terribile scena. Sul posto si sono precipitati i vigili del fuoco, i carabinieri, la polizia locale, tre ambulanze e due automediche.

I corpi estratti dal suv

Marito e moglie sono stati estratti dal suv e trasportati in ospedale, uno al Niguarda e l'altro al Policlinico, entrambi con un codice rosso.

Le loro condizioni di salute si sono aggravate velocemente fino al decesso, sopraggiunto pochi minuti dopo il ricovero. A quanto si apprende dalle prime informazioni, sembra che l'uomo abbia avuto un malore mentre era alla guida dell'auto.