"Morirò in mare, ma non tornerò indietro". La premonizione di Samuele Landi

Dopo la conferma arrivata dalle impronte digitali, si attendono ormai solo i risultati del test del dna per certificare il decesso di Samuele Landi. E nelle scorse ore, su YouTube è spuntata una videointervista all'ex-amministratore delegato di Eutelia, nella quale lui stesso si diceva certo di morire in mare. Una sorta di premonizione, quella espressa in inglese dall'imprenditore originario di Arezzo, trasferitosi dal 2010 negli Emirati Arabi dopo il "crac" dell'azienda di famiglia che gli costò una condanna definitiva ad otto anni per bancarotta. Ultimamente stava lavorando al progetto sperimentale di una città galleggiante al largo delle coste della penisola araba e, secondo una prima ricostruzione, avrebbe trovato la morte proprio su una delle chiatte galleggianti: insieme al resto dell'equipaggio, sarebbe stato sorpreso da una violenta tempesta scoppiata all'improvviso, con onde alte oltre quattro metri abbattutesi sulla chiatta.

A Dubai si attendono insomma solo le carte ufficiali dell'esame del dna che certifichino la corrispondenza tra Landi e uno dei due cadaveri recuperati dopo il fortunale. Nel frattempo su YouTube (su un canale chiamato "Maverick Moves") è stato caricato un breve documentario che ha come protagonista proprio lo stesso ex-paracadutista e campione di enduro, girato nelle scorse settimane dal regista britannico Oswald Horowitz, dal titolo eloquente di "The legend of Landi - requiem for a floating city". "Samuele è un uomo misterioso, un esperto di sicurezza informatica - si legge, tradotto dall'inglese, nella didascalia del filmato - ha creato la prima VPN sull'app store insieme alla società miliardaria Eutelia. È stato un consigliere chiave di tre generazioni di presidenti della Liberia. Il suo ultimo sogno era creare una città galleggiante sul mare".