Accoltellata e chiusa in casa dal marito. L'orrore a Napoli: così si è salvata

Tragedia sfiorata a Pianura, un quartiere alla periferia ovest di Napoli, dove una donna è stata accoltellata e chiusa in casa dal marito. Per fortuna l'intervento tempestivo dei carabinieri, che hanno sentito da lontano le grida disperate della vittima, ha evitato il peggio. I militari, coadiuvati dai vigili del fuoco, hanno sfondato la porta dell'abitazione e tratto in salvo la giovane. Il marito, rintracciato dopo pochi minuti, è stato arrestato in differita con l'accusa di maltrattamenti in famiglia.

L'aggressione choc

Se non fosse stata per la solerzia delle forze dell'ordine, con buona probabilità questa terribile storia di violenza domestica avrebbe avuto un epilogo tragico. La brutale aggressione si è consumata nella notte tra lunedì 4 e martedì 5 marzo in una palazzina di Pianura. Dapprima le grida, poi il rumore di una porta che sbatte e infine il tintinnio di un mazzo chiavi hanno rotto il silenzio di una notte apparantemente uguale a tante altre. I clamori della fragorosa lite coniugale hanno raggiunto gli uffici della stazione dei carabinieri, al piano terra di una palazzina in via Galdieri. Da qui il terribile sospetto che fosse accaduto qualcosa di grave.

L'intervento dei carabinieri

Allarmati dalle urla della donna, i militari dell'Arma si sono precipitati sul posto. La vittima implorava aiuto da una piccola finestra. A quel punto i carabinieri hanno allertato Vigili del Fuoco, che hanno sfondato la porta d'ingresso dell'abitazione, chiusa a chiave dall'aggressore. La vittima aveva una ferita profonda al braccio: una coltellata inferta dal coniuge durante la violenta discussione.

Il racconto drammatico

La donna ha raccontato di subire violenze e vessazioni ogni giorno, ormai da tempo, anche in presenza dei figli piccoli. Una storia drammatica, che ha fatto scattare subito le ricerche del coniuge maltrattante. L'uomo è stato rintracciato in strada, non distante dal luogo dell'aggressione, e arrestato. Ora si trova in carcere in attesa di giudizio. La vittima se l'è cavata una prognosi di 20 giorni.