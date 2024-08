"Non sai spazzare". E aggredisce il netturbino con la motosega

Ascolta ora 00:00 00:00

Tragedia sfiorata a Castellammare del Golfo, in provincia di Trapani, dove un pregiudicato 24enne del posto ha aggredito un netturbino con una motosega, al culmine di un lite sulla modalità di raccolta dei rifiuti. L'aggressore, colto in flagranza di reato, è stato arrestato dai carabinieri per tentato omicidio e condotto in carcere. La vittima, che ha avuto la prontezza di schivare i colpi, non ha riportato ferite.

La lite e l'aggressione

Stando a quanto si apprende da una prima ricostruzione, tra i due uomini sarebbe nata una discussione per futili motivi. Nella fattispecie, il 24enne avrebbe accusato l'operatore ecologico di non saper svolgere in modo adeguato il proprio lavoro: " Non sai spazzare ", sarebbero state le sue parole. Poi ha impugnato una motosega e, dopo averla messa in funzione, avrebbe tentato di colpire ripetutamente al corpo il netturbino. Quest'ultimo è riuscito a pararsi con un attrezzo da lavoro che aveva con sé, scongiurando il peggio.

L'arresto del 24enne

Ad allertare il 112 sono stati alcuni residenti allarmati dalle urla in strada. Sul posto sono intevenuti i carabinieri della Compagnia di Castellammare del Golfo che hanno bloccato e disarmato immediatamente l'aggressore. Il 24enne, già noto alle forze dell'ordine e con alcuni precedenti penali, è stato arrestato. Al termine dell'udienza di convalida del fermo, il gip ha disposto il trasferimento in carcere per l'indagato con l'accusa di tentato omicidio. La motosega è stata sequestrata per gli accertamenti tecnici.

Il precedente

Un episodio analogo si è verificato a Firenze lo scorso aprile. Una violenta lite tra condomini era terminata con un'aggressione con una motosega. Tra le persone coinvolte c'erano una coppia di italiani e un uomo di origini tunisine.

Una donna di 42 anni aveva riportato fratture multiple al volto con trenta prognosi. Mentre il fidanzato se l'era cavata con alcuni graffi superficiali. Così come il cittadino straniero a cui era stati assegnati dieci giorni di prognosi a seguito di una ferita al torace e un taglio ad un dito.