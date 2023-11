“Non siamo la famiglia Turetta”, il ristorante ha cambiato gestione nel 2011 ma riceve minacce

Mentre il padre di Giulia Cecchettin non si lascia trasportare dalla rabbia e dalla disperazione per l'uccisione di sua figlia Giulia, quando qualunque sua reazione sarebbe non solo capita ma anche giustificata, il Paese è pervaso da un sentimento di vendetta e di odio. Basta scorrere i messaggi sui social per trovare messaggi in cui si auspica la morte di Filippo Turetta, ex fidanzato di Giulia, con ogni probabilità autore dell'omicidio. Sarà un giudice a dover stabilire la colpevolezza del 22enne, anche se quel che ha fatto, purtroppo, è sotto gli occhi di tutti.

Ma non è con la vendetta che si educheranno uomini migliori e non è con la vendetta che Giulia tornerà da suo padre. Eppure, in queste ore, si moltiplicano le iniziative punitive. Tra queste, si segnalano anche quelle contro un ristorante di Torreglia, la cittadina in cui risiede la famiglia di Filippo Turetta, che se anche in maniera diversa è distrutta da quanto ha fatto il figlio. Il locale è gestito da oltre 10 anni da una famiglia del luogo, che è succeduta nella gestione alla famiglia Turetta. È dal 2011 che conducono l'attività ristorativa ma si sa, il pettegolezzo, specie quando sbagliato, corre veloce sul filo del passaparola e così è bastato poco affinché si diffondesse la voce che nella cucina e dietro i banconi del ristorante di Torreglia ci fossero ancora i Turetta.