"Il killer cercò sul web come colpire i punti vitali". Omicidio Michelle Causo: via al processo

È iniziato al Tribunale dei minori di Roma il processo a carico del giovane cingalese accusato dell'omicidio di Michelle Causo, la 17enne uccisa lo scorso 29 giugno in un appartamento del quartiere Primavalle e il cui cadavere venne ritrovato in strada accanto a un cassonetto dei rifiuti. L'imputato, a cui la Procura minorile contesta il delitto aggravato dalla premeditazione, l'occultamento e il vilipendio di cadavere, ha chiesto di essere giudicato con il rito abbreviato. " Ci aspettiamo una pena certa e severa, ha ammazzato nostra figlia, ci ha ammazzato tutti. Non è una questione di soldi, lui è un assassino viscerale " hanno detto i genitori della ragazza, Daniela Bertoneri e Gianluca Causo, uscendo dal tribunale.

I genitori di Michelle: "Ha cercato su internet come colpire i punti vitali"

Accogliendo la richiesta della difesa, il gup ha disposto una perizia psichiatrica nei confronti del 17enne, reo confesso. Al riguardo la procura aveva espresso parere contrario. " Una morte così non si può accettare - è stato il commento dei genitori di Michelle al Corriede della Sera - Non so se sia più il dolore o la rabbia. Ci deve guardare negli occhi e dire perché l'ha fatto. Lo vogliono far passare per infermo mentale e invece su internet ha cercato come uccidere colpendo gli organi vitali ".

L'omicidio

L'omicidio si è consumato in una palazzina di via Dusmet, a Primavalle, il 29 giugno 2023. Michelle Causo è stata colpita con 23 coltellate, di cui almeno sei inferte a collo, addome e schiena. L'autopsia ha escluso ferite di arma da taglio sulle mani della vittima, segno che probabilmente è stata sorpresa alle spalle. Successivamente il 17enne ha infilato il cadavere in un sacco dell'immondizia e poi lo ha abbandonato in un carello della spesa accanto a un cassonetto dei rifiuti in strada.

Il movente

Stando a quanto è emerso nel corso dell'indagini, il delitto sarebbe avvenuto al culmine di una lite tra i due coetani. Alcuni vicini hanno riferito agli investigatori di aver sentito alcune grida provenire dall'appartamento incriminato. Restano però i dubbi sul movente. Lo scorso luglio, durante l'interrogatorio di garanzia, il giovane aveva detto al gip di aver contratto un debito di poche centinaia di euro con la vittima. " Mi aveva dato dell'hashish, - le sue parole - un paio di canne e per questo era venuta a casa: voleva 20-30. La discussione è diventata sempre più accesa e io ho reagito ".

