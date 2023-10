"Dum Dum" e il colpo di pistola: un arresto a Catania per l'omicidio nel Milanese

Un arresto a Catania in relazione all’omicidio di Paolo Salvaggio, il 60enne pluripregiudicato noto come Dum Dum ucciso con quattro colpi, tra cui uno in pieno viso, la mattina dell’11 ottobre 2021 a Buccinasco, nel Milanese. Si tratta di un 46enne, localizzato e catturato nel catanese. In queste ore ci sono perquisizioni anche a Milano in zona San Siro e ad Abbiategrasso. Salvaggio, che era malato terminale, era pluripregiudicato per reati in materia di droga e anche omicidio. Sul caso indaga il Nucleo investigativo dei carabinieri e la Dda di Milano, diretta dall'aggiunta Alessandra Dolci, con il pm Gianluca Prisco.

Chi era la vittima

Salvaggio era ritenuto un elemento di spicco della criminalità milanese con rapporti sia con la cosca ndranghetista dei Barbaro-Papalia che con i supersiti del clan dei catanesi legato al boss Angelo Epaminonda. L'agguato è avvenuto in via della Costituzione angolo via Morandi, a tre isolati dalla casa della vittima. I proiettili sono stati sparati da uno scooter T-Max nero e hanno centrato il 60enne, che è caduto al suolo. La moto si è avvicinata senza fretta all'uomo che era a bordo di una bicicletta: i colpi calibro 7.65 colpiscono la spalla e la testa della vittima, un quarto colpo quando è già a terra. Il 60enne ferito, arrivato all'ospedale di Rozzano in arresto cardiaco, morirà poche ore dopo per le ferite riportate. Salvaggio, che aveva una figlia piccola, sarebbe morto nel giro di poche settimane.L'arresto di oggi servirà a capire che cosa abbia spinto i killer (e i mandanti) a ucciderlo.

Le indagini