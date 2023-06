Omicidio Primavalle, un testimone: "Passeggiava col cadavere di Michelle nel carrello della spesa"

Il killer di Michelle Maria Causo, la 17enne uccisa a Primavalle (Roma), ha camminato per almeno quattro minuti col cadavere della giovane nel carrello della spesa. Una scena a dir poco macabra che non è passata inosservata ai residenti della zona: " Ho visto che dal carrello grondava sangue e ho chiamato subito la polizia ", ha raccontato un testimone al Corriere della Sera. Il presunto assassino, un ragazzo originario dello Sri Lanka coetaneo della vittima, è stato portato in questura e sottoposto a un lungo interrogatorio dal pm della procura dei minori. Il movente e la dinamica del delitto sono ancora da accertare.

La "passeggiata" del killer

L'omicidio si sarebbe consumato in un appartamento al terzo piano della palazzina al civico 25 di via Giuseppe Benedetto Dusmet, dove l'indagato vive con la mamma (la donna non era in casa al momento del fatto). Il presunto assassino ha infilato il cadavere in un sacco nero e poi lo ha trasportato da luogo del delitto a via Stefano Borgia 28, decidendo di abbandonarlo accanto ai cassonetti dei rifiuti, dove è stato ritrovato attorno alle ore 15 di ieri. Un passante ha notato il giovane spingere il carrello con il fagotto, si è insospettito e ha allertato subito il 112.

"La vittima ha provato a difendersi"

Michelle sarebbe stata uccisa con almeno dieci coltellate, anche se bisognerà attendere l'esito dell'autopsia per stabilire la dinamica esatta del decesso. Per certo, i segni di lotta - al momento non meglio precisati - evidenziati dalla polizia scientifica all'interno dell'appartamento proverebbero che la ragazza ha tentato invano di difendersi. Nell'androne e sulle scale del palazzo sono state trovate tracce di sangue, segno che il killer ha trascinato il cadavere per qualche metro prima di infilarlo nel carrello della spesa.

Il movente

La dinamica dell'omicidio resta ancora da accertare. Anche il movente non è chiaro. Secondo quanto apprende il Corriere.it, è probabile che la giovane si sia recata a casa del 17enne per un chiarimento: tra i due sarebbe nato un diverbio - alcuni vicini di casa hanno detto di aver sentito delle " urla " - poi sfociato nel sangue. Il ragazzo, portato in questura, è stato sottoposto a un lungo interrogatorio. Sentiti anche la mamma del giovane e alcuni possibili testimoni.

Le reazioni