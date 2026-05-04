One Itis, cosa significa e come viene usato il termine scritto da Andrea Sempio

“Una One Itis di quasi due anni”: sarebbero queste le parole che Andrea Sempio, sotto il profilo dell’utente anonimo Andreas, avrebbe scritto sul forum Italian Seduction, uno spazio online attivo dal 2004 che veniva utilizzato dai cosiddetti Incel (termine che sta per celibi involontari) per imparare ad approcciare le ragazze. Indagato per l’omicidio di Chiara Poggi e atteso il prossimo 6 maggio nella Procura di Pavia, Andrea Sempio si sarebbe nascosto dietro il nickname di Andreas per sfogare tutto il suo odio contro le donne, lasciando post online che tendono persino a giustificare la violenza sessuale. Ma cosa significa One Itis? E perché il suo utilizzo potrebbe rappresentare una svolta nelle indagini sull’omicidio della Poggi?

One Itis è una sigla che deriva dallo slang anglofono che serve a indicare un tipo di sentimento a senso unico. Se, in un primo momento, può far pensare a una semplice cotta, dietro il codice One Itis si nasconde in realtà quella che è una vera e propria ossessione. Si tratta di un sentimento malsano e totalizzante, che punta a investire ogni cosa su una donna che si considera irraggiungibile e che, molto probabilmente, non ricambierà mai il sentimento. Questa ossessione divora qualsiasi altro aspetto dell'uomo che la mette in pratica, al punto da rinunciare persino a incontrare altre persone e può avere ripercussioni anche sulla vita quotidiana e su quella lavorativa. Itis - che può essere tradotto con il nostro suffisso ite - è un termine che di solito viene usato in ambito medico per descrivere una patologia o comunque un dolore medico. Come in gastritis o tracheitis (gastrite e trancheite). In italiano il termine One Itis si potrebbe tradurre con la parola monomania: un'ossessione patologica che mette al proprio centro una persona sola, senza possibilità di fuga.

Ora gli inquirenti si chiedono se la One Itis di Andrea Sempio possa essere stata proprio Chiara Poggi. Sempio, amico del fratello della vittima, avrebbe dunque provato un approccio e, nel vedersi rifiutato, avrebbe agito e ucciso la ragazza. Sempre sul forum, l'utente Andreas avrebbe confessato di essersi innamorato un' “unica volta”, in “un momento oscuro della mia vita, tra i 18 e i 20.” Avrebbe dichiarato, inoltre, di non aver provato più un sentimento di forte passione verso le altre donne e comunque nessuna delle ragazze incontrate ha avuto “quell'impatto dirompente nella mia vita come lo ha avuto la mia ex One Itis.” La linea difensiva di Sempio, rappresentata dall'amica e legale dell'indagato Angela Taccia, spinge sul fatto che l'ossessione di cui Andreas scriveva non riguardava Chiara Poggi. Come si legge su Il Giorno, il legale ha spiegato che “ero nella compagnia. Mi ricordo benissimo della ragazza di cui si era invaghito. Era più piccola di noi.

.” Inoltre il legale sottolinea come l'utilizzo della forma slang One Itis non andrebbe letto solo come la prova di un'ossessione morbosa, ma più come una forma “”.