Padova, Sara Buratin accoltellata alle spalle. Si cerca il compagno nel fiume

Sara Buratin sarebbe stata aggredita alle spalle. È quanto emerge da una prima ispezione medico-legale sul cadavere della 41enne uccisa a coltellate nel cortile di una villetta a Bovolenta, nel Padovano, martedì mattina. Il marito della donna, Alberto Pittarello, 39 anni, risulta irreperibile. In queste ore sono in corso le operazioni di recupero di un mezzo individuato sul fondale del fiume Bacchiglione, nella frazione di Ca'Molin, non distante dal luogo del delitto. Gli investigatori ipotizzano che possa trattarsi del furgoncino appartenente al 39enne.

L'ipotesi dell'agguato

Stando a quanto ricostruito dai carabinieri ieri mattina Pittarello è entrato nel cortile della villetta di viale Italia e si sarebbe nascosto nella rimessa degli attrezzi, aspettando che la compagna uscisse dall'abitazione. Attorno alle ore 11, Sara ha aperto la porta di casa. Era in tenuta sportiva. Dopo una decina di passi è stata aggredita alle spalle dal compagno, che l'ha colpita ripetutamente nella parte superiore del corpo con un coltello da caccia fino a lasciarla esanime.

La chiamata al 112

È stata la madre di Sara, Mariagrazia, proprietaria dell'abitazione, a trovare il corpo senza vita della figlia nel cortile. La donna ha allertato subito il 112: " Aiutatemi, vi prego. Fate presto ". Sul posto sono arrivati i soccorsi e i carabinieri del Nucleo Investigativo, ma per la 41enne non c'è stato nulla da fare. Sul corpo c'erano segni evidenti di fendenti, ma non sulle mani. Probabilmente la vittima non ha avuto il tempo di difendersi. L'arma del delitto è stata trovata accanto al cadavere e sequestrata dai militari dell'Arma.

Il marito è irreperibile

Pittarello, rietenuto da chi indaga responsabile dell'omicidio, risulta irreperibile da quasi 24 ore. Nella tarda serata di ieri, ai vigili del Fuoco è arrivata una segnalazione relativa alla presenza di una vettura nelle acque del fiume Bacchiglione. Stando a quando apprende La Presse da fonti investigative, potrebbe essere il furgoncino del 39enne. Non è escluso che l'uomo possa aver deciso di togliersi la vita.

La crisi coniugale

Sara Buratin e il compagno si erano conosciuti nel 2008. Lei lavorava come infermiera in uno studio medico di Padova, lui si occupa di manutenzione delle caldaie. A quanto si apprende, negli ultimi tempi la loro relazione si era incrinata. Al punto che, due settimane fa, la 41enne aveva deciso di trasferirsi assieme alla figlia adolescente a casa della madre, nella villetta poi diventata teatro della terribile tragedia. Ieri mattina, quando si è consumato l'omicidio, la ragazzina era a scuola.