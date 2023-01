"Papà corri, mi sta per uccidere". E l'ex-compagno straniero la accoltella

Avrebbe bussato alla porta dell'appartamento in cui viveva l'ex-compagna, alla vigilia di Natale. E dopo una breve discussione, l'avrebbe accoltellata più volte con un paio di forbici davanti ai loro figli, riducendola in fin di vita. Questa la dinamica ricostruita dagli inquirenti in merito al tentato omicidio di via Rialto a Bologna. La venticinquenne bolognese aggredita dall'ex-compagno trentunenne originario del Marocco risulta ancora ricoverata (in prognosi riservata) all'Ospedale Maggiore del capoluogo emiliano dallo scorso 24 dicembre: non riesce ancora a deglutire nè a parlare e comunica attraverso brevi messaggi di testo sul telefonino, ma se non altro respira autonomamente. Lo straniero è stato invece arrestato nelle ore immediatamente successive all'aggressione, quando si presentò a casa della ragazza.

A quanto pare non era lucido: era reduce da una serata a base di alcol e di sostanze stupefacenti (cocaina, sembrerebbe). I tre figli dell'ex-coppia, rispettivamente di 2, 6 e 8 anni, videro quel giorno il loro padre aggredire all'improvviso la loro madre, cogliendola di sorpresa. Dopo la sfuriata, l'avrebbe poi lasciata sul pavimento in una pozza di sangue per darsi rapidamente alla fuga. Non contento e ormai sempre più fuori di sè, avrebbe minacciato anche una donna al volante di un'auto ferma sotto l'abitazione, sottraendole il mezzo per poi schiantarsi contro un palo della luce poco più avanti. Nelle scorse ore sono poi venuti alla luce nuovi particolari, iniziando dai messaggi WhatsApp che la giovane avrebbe inviato al padre quella mattina poco prima delle 8, poco prima che la situazione degenerasse.