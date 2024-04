Paura in Svizzera, elicottero si schianta sulle Alpi

Articolo in aggiornamento...

Questa mattina un elicottero si è schiantato sulla parete nord del Petit Combin, nell'alta Val de Bagnes in Svizzera. Stando a quanto riporta il quotidiano elvetico Le Nouvelliste, si tratterebbe di un velivolo adibito al servizio per l'eliski - la pratica dello sci fuoripista, che si serve di un elicottero come mezzo di risalita - in grado di trasportare fino a cinque persone e il pilota.

L'incidente

La notizia, diffusa da Rhône FM, è stata confermata dalla polizia cantonale. Probabilmente l'elicottero è rotolato giù per il pendio dopo lo schianto, ma la dinamica dell'incidente non è ancora chiara. Le autorità svizzere indicano che sul posto è in corso un intervento di salvataggio con un ingente dispiego di mezzi, tra i quali 7 elicotteri (tre dell'Air Glaciers, tre dell'Air Zermatt e uni della Rega).

Il precedente

Si tratta del terzo incidente in elicottero che si verifica nel Canton Vallese in poche settimane. A metà febbraio un mezzo si è schiantato nella valle degli Anniviers, mentre due settimane fa un velivolo è precipitato in un prato a Vétroz. Sempre in Svizzera, a Zermatt, c'è grande apprensione per la valanga che ieri ha travolto sette sciatori. Tre le salme recuperate c'è anche quella di un 15enne.

è rimasta gravemente ferita ed è stata portata in ospedale con l’elicottero.