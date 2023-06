Piacenza, spari in casa: muore un 20enne. Un uomo barricato nell'abitazione

Arriva dalla provincia di Piacenza la notizia di un nuovo caso di omicidio. Nel pomeriggio di ieri, venerdì 2 giugno, ha infatti perso la vita un giovane di soli 20 anni, raggiunto da un colpo di arma da fuoco.

Cosa è successo

Sul caso stanno indagando le forze dell'ordine, e le notizie sono ancora molto frammentarie. Stando a quanto trapelato sino ad ora, a perdere la vita è stato un 20enne di origini albanesi.

Il fatto, secondo le informazioni riportate dagli inquirenti, si è verificato nel pomeriggio di ieri nel comune di Ponte dell'Olio, in provincia di Piacenza. Raggiunto da un colpo di pistola, per il ragazzo non c'è stato scampo. Diramato l'allarme, sul posto si sono precipitati i carabinieri del nucleo radiomobile di Piacenza e della stazione di Pontedellolio, oltre che i vigili del fuoco e gli operatori sanitari del 118, arrivati a bordo di un'auto medica.

Il 20enne è stato soccorso all'interno di un'abitazione sita in via Rossi e trovato in condizioni critiche. I sanitari hanno contattato l'elisoccorso per un trasporto immediato in ospedale, ed hanno provveduto a trasferire il giovane nel campo sportivo del paese, dove sarebbe dovuto atterrare il velivolo. Ogni sforzo, tuttavia, si è rivelato vano. Per il 20enne non c'è stato nulla da fare e si è solo potuto constatare il decesso.

Una persona barricata in casa, e le indagini

Ancora da capire che cosa sia accaduto all'interno dell'abitazione di via Rossi, dove sarebbe partito lo sparo fatale. Si è parlato di una discussione, ma tutto è da accertare. A quanto pare, però, subito dopo il ferimento del 20enne una persona si è barricata in casa, e i soccorsi hanno dovuto faticare per accedere e prestare aiuto alla vittima.

Proprio per il fatto che un soggetto si era rinchiuso all'interno dell'abitazione, costituendo un concreto pericolo, sul posto si sono presentati numerosi militari. Accorso anche il comandante provinciale dei carabinieri Pierantonio Breda. Nella tarda serata di venerdì, intorno alle 22:50, il soggetto è stato convinto a cedere e a consegnarsi alle autorità.