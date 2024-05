"Ramelli era un fuorilegge". E i comunisti vengono zittiti così

" Semplicemente allucinante, per i comunisti va bene anche oggi uccidere una persona perché presunto, a dir loro, fascista. Dichiarazioni, quelle messe nero su bianco dal partito che a Forlì candiderà sindaco Vito Botticella, che fanno venire i brividi, soprattutto perché sono riferite alla proposta di Azione Studentesca di intitolare una scuola o degli spazi scolastici a Sergio Ramelli, uno studente ammazzato dall'odio politico, proprio quell'odio che ancora oggi il Pci alimenta con tanta disinvoltura" . A dirlo Nicholas Pellegrini (coordinatore provinciale di Gioventù Nazionale) e Giacomo Cenesi (coordinatore provinciale di Azione Studentesca) alle dichiarazioni del PCI.

In difesa della memoria di Ramelli

I due coordinatori in un lungo messaggio continuano poi ribattendo punto per punto le dichiarazioni fatte contro Ramelli che viene considerato un fuorilegge: " Non si capisce in quale dimensione Sergio fu fuorilegge, come scrivono i comunisti, semplicemente perché non lo fu mai. Sergio, lo ricordiamo, fu perseguitato per un tema contro le Brigate rosse e pagò con la vita l'amore per le sue idee " viene puntualizzato dai due coordinatori.

La "memoria" non a senso unico

" La sua storia storia deve essere conosciuta da tutti, deve essere ricordata e analizzata, perché è l'unica strada per sconfiggere definitivamente l'odio politico che ha insanguinato la nostra Nazione -continua la risposta - non ci sorprendono le parole dei comunisti, proprio loro sono infatti gli eredi di chi ammazzò a colpi di chiave inglese Sergio, un ragazzo di soli 18 anni, indifeso, innocente ".

Nessun passo indietro