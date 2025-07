Brindisi, ritrovata impiccata la 18enne sparita dal villaggio turistico

Articolo in aggiornamento

Si sono concluse con un epilogo drammatico le ricerche di Mariia Buhaiova, la 18enne di nazionalità ucraina scomparsa da venerdì 4 luglio. La ragazza è stata ritrovata impiccata a circa un chilometro di distanza dal villaggio turistico Meditur sulla costa di Carovigno, tra Pennagrossa e Specchiolla, nel Brindisino, dove aveva lavorato fino al giorno prima di far perdere le tracce. Sul posto i carabinieri della compagnia locale, in attesa dell'arrivo del medico legale.

Il tragico ritrovamento

Il corpo senza vita della giovane studentessa è stato trovato in una zona di campagna a ridosso della strada statale 379, a circa mezz'ora di strada da Carovigno. A quanto trapela, avrebbe utilizzato un lenzuolo appeso a un ulivo per farla finita. La madre è stata informata tempestivamente e dovrebbe arrivare in Puglia nelle prossime ore.

La scomparsa

A denunciare la scomparsa, sabato mattina, sono stati i responsabili della struttura ricettiva presso cui la 18enne stava svolgendo uno stage nell'ambito di un progetto promosso dall'Università di Bratislava. Lunedì 7 luglio è stato indetto un vertice in prefettura a Brindisi per fare il punto sulle indagini e valutare il dafarsi. Le attività di ricerca, coordinate dai carabinieri di Carovigno e San Vito dei Normanni, hanno coinvolto vigili del fuoco, forze dell'ordine e volontari della protezione civile. Sono stati impiegati droni, elicotteri e imbarcazioni delle Leghe Navali di Specchiolla e Torre Santa Sabina, con anche il supporto di un nucleo cinofilo e dei volontari della Croce Rossa.

L'ultimo avvistamento

Sin da subito è stata battuta la pista dell'allontanamento volontario. Le telecamere di sorveglianza cittadina hanno immortalato la giovane studentessa spostarsi dal villaggio turistico verso un lido vicino per poi raggiungere la strada statale 379, a ridosso della complanare. Era da sola. A quanto è emerso, poche ore prima della scomparsa, alla 18enne sarebbe stata informata della conclusione del periodo di stage per domenica 6 luglio, senza la possibilità di prorogare i termini del progetto.

Il bonifico al fratello

Nella stanza in cui Mariia alloggiava sono stati trovati il passaporto, il cellulare e alcuni numeri di telefono appuntati su un foglietto.

Secondo quanto apprende l'Ansa da fonti investigative, prima di lasciare la struttura, la 18enne avrebbe fatto unal fratello del valore di 750 euro. I familiari, che vivono in Ucraina, erano stati informati della scomparsa tramite l'autorità diplomatica.