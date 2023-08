Omicidio di Rovereto, lo zio di Pamela Mastropietro: "Non è razzismo, ma i nigeriani..."

È grande la rabbia per l’omicidio di Rovereto, dove sabato la sessantenne Iris Setti è stata uccisa brutalmente dal nigeriano senza fissa dimora Nweke Chukwuka. L’ennesimo femminicidio, l’ennesimo brutale assassinio perpetrato da uno straniero con precedenti alle spalle. "Non si deve aver paura di essere tacciati di razzismo o di incitamento all'odio razziale quando si denuncia l'innegabile. Molte di queste aggressioni, le più violente come quella subita da mia nipote ammazzata a 18 anni, sono compiute da stranieri, provenienti per lo più dall'Africa e, in particolare, dalla Nigeria" : questo il giudizio di Marco Valerio Verni, zio di Pamela Mastropietro e legale della famiglia, ai microfoni dell’Adnkronos.

Lo zio della diciottenne stuprata, uccisa e fatta a pezzi da pezzi da Innocent Oseghale – anche lui nigeriano –ha sottolineato che i fatti di Rovereto rappresentano qualcosa di drammatico ma che non ha o non ha più dell’inverosimile: “Ormai, si ha sempre più spesso notizia dai media, anche se, in alcuni casi, si preferisce quasi nasconderle in trafiletti di poche righe, mascherando, peraltro, la nazionalità di chi le compie, con artifici lessicali che lasciano interdetti, come 'italiano di seconda generazione' o 'italiano di origini di questo o quel Paese'. Fin quando, poi, non si sfocia in tragedie come queste” .