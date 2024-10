Rozzano, fermato un 18enne per l'omicidio di Manuel Mastrapasqua

Ascolta ora 00:00 00:00

Ci sono importanti novità circa l'omicidio di Manuel Mastrapasqua, il 31enne ucciso a Rozzano (Milano) nella notte tra giovedì 10 e venerdì 11 ottobre. Nel corso della serata di oggi, sabato 12 ottobre, il presunto killer si sarebbe costituito, presentandosi dai carabinieri di Alessandria.

Il presunto killer dai carabinieri

Al momento le notizie sono ancora scarne ma, stando a quanto riferito dagli inquirenti, il soggetto si troverebbe sotto interrogatorio. Ai militari avrebbe riferito di essersi deciso a confessare perché si sentiva "braccato" dalle forze dell'ordine. In effetti la spiegazione è plausibile, dato che di recente il comandante provinciale dei carabinieri di Milano Pierluigi Solazzo aveva incrementato il numero di uomini sul territorio, impegnandoli in un serrato servizio di pattugliamento nella speranza di rintracciare il responsabile dell'omicidio di Manuel. A partecipare ai controlli serrati le pattuglie della C.I.O. del 3° Reggimento Lombardia.

Ancora ignote le cause dell'omicidio. In attesa di sapere che cosa il presunto responsabile ha raccontato agli inquirenti, restano diverse piste da seguire. Prima fra tutte quella della rapina. Ascoltati dai militari, amici e conoscenti della vittima non hanno riferito di possibili episodi di violenza o astio nei confronti del 31enne.

Stando alle primissime informazioni, che devono essere valutate dagli inquirenti, il presunto assassino sarebbe un 18enne residente a Rozzano. Il soggetto sarebbe salito su un treno diretto ad Alessandria (non se ne conosce il motivo) e avrebbe insospettito gli agenti della Polfer, che lo avrebbero fermato per un controllo. In questa occasione, il 18enne avrebbe rivelato dettagli sull'omicidio. Per tale ragione è stato condotto dai carabinieri. Resta da stabilire la veridicità delle sue affermazioni.

Le indagini proseguono

Di questo terribile fatto di sangue sappiamo che Manuel Mastrapasqua è stato trovato in fin di vita in un lago di sangue in viale Romagna, nella periferia di Rozzano. Il 31enne, impiegato come magazziniere, stava facendo ritorno a casa a piedi dopo aver concluso il turno di notte presso il supermercato Carrefour in zona Maciachini. Ad accorrere in suo aiuto sono stati due carabinieri di pattuglia. Trasferito d'urgenza al pronto soccorso dell'ospedale Humanitas, Manuel è stato dichiarato morto alle 3.49 di notte. A ucciderlo sarebbe stata una coltellata inferta al petto.

Mentre si attendono i risultati dell'interrogatorio del presunto killer, il lavoro di indagine prosegue. Gli inquirenti stanno esaminando i video registrati dalle telecamere di sorveglianza della zona, che hanno mostrato la vittima uscire dal supermercato intorno alle 00.15 e poi procedere a piedi. L'aggressore lo avrebbe colpito con una sola coltellata, che ha perforato un polmone, causando una grave emorragia. Per confermare questa tesi bisognerà attendere gli esiti dell'autopsia.

A condurre le indagini

la pm di turno Letizia Mocciaro, e la procuratrice aggiunta Bruna Albertini. Impegnati nel caso anche i carabinieri della Squadra Omicidi del nucleo investigativo di Milano e i militari della compagnia di Corsico.