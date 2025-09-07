Schianto contro un muro in moto a Follo, muoiono due ragazzi di 18 e 19 anni

Una doppia tragedia sulle strade dello Spezzino oggi pomeriggio, vittime due giovanissimi coinvolti in un incidente sul quale sono ancora in corso accertamenti. E' successo a Follo, comune dell'entroterra della Val di Vara dove due giovani, un ragazzo e una ragazza di 19 e 18 anni, hanno perso la vita schiantandosi a bordo di una moto. L'incidente è avvenuto intorno alle 17 quando i due, per motivi ancora da chiarire, si sono schiantati contro un muro a lato della strada. A dare l'allarme alcuni automobilisti che hanno chiamato i soccorsi.

Sul posto il 118 con automedica e anche l'elisoccorso: nonostante i tentativi di rianimazione, proseguiti per oltre mezz'ora, per i due ragazzi non c'è stato nulla da fare. La dinamica dello scontro, che dalle prime ricostruzioni non vedrebbe coinvolti altri veicoli, è al vaglio dei carabinieri che si occupano dei rilievi.