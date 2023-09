Scomparsa Kata, nuove tracce nella stanza in cui giocava

Le tracce biologiche trovate sui rubinetti della stanza 104 dell'ex-Hotel Astor? Si tratta di sangue. E quel sangue potrebbe essere proprio della piccola Kataleya Alvarez, anche se per averne eventualmente la certezza bisognerà attendere l'esito degli esami genetici ancora da concludere (e sui quali al momento gli inquirenti mantengono il massimo riserbo). Questi, stando a quanto riportato dal quotidiano Il Tirreno, gli ultimi sviluppi legati al caso della bimba di 5 anni scomparsa lo scorso 10 giugno dall'ex-albergo occupato di Firenze nel quale viveva insieme ai familiari. Ieri, i genitori della giovanissima sono tornati all'interno nell'edificio in questione, insieme ai propri legali e all'ex-comandante dei Ris di Parma, con quest'ultimo che aveva anticipato al termine del sopralluogo di aver trovato spunti per nuove analisi. Intanto, come detto, sarebbe stata accertata la presenza di sangue nella camera nella quale Kata (secondo chi indaga) giocava spesso nell'ultimo periodo.

Qualora le tracce ematiche in questione fossero effettivamente riconducibili a lei, gli investigatori avrebbero un nuovo indizio che aggraverebbe peraltro la posizione dei due zii della bimba. Entrambi gli adulti utilizzavano a quanto pare quella stanza e uno di loro, Abel Alvarez Vasquez (detto "Dominique") si trova già agli arresti nell'ambito dell'inchiesta sul racket della camere. Nel frattempo, su disposizione della procura di Firenze, si cerca il dna di Kataleya anche sulle presunte macchie di sangue trovate nelle camere 201 e 203 (dove vivevano i genitori della piccola, insieme allo zio Abel). Oltre che sulle superfici interne dei trolley e del borsone che sono stati immortalati dalle telecamere attorno all'Astor al seguito di due occupanti che uscivano dallo stabile, quel pomeriggio in cui la bambina sparì letteralmente nel nulla. Il genetista Ugo Ricci ha dieci giorni di tempo per fornire una prima relazione agli inquirenti.