"Hai un euro?". La scusa dei 13enni per picchiare e rapinare i passanti

Si avvicinavano alle vittime con una scusa: di solito chiedevano loro un euro in prestito. Poi però scattava la violenza: all'improvviso la vittima veniva picchiata e rapinata, per poi darsi alla fuga. Questo il modus operandi di una baby gang composta da tre giovanissimi, rintracciati a Firenze nelle scorse ore dalle forze dell'ordine e accusati di aver messo a segno ben quattro colpi in poco meno di due giorni. O meglio, solo uno di loro, un ragazzino di quattordici anni, è stato denunciato per rapina aggravata continuata e in concorso: gli altri due hanno tredici anni e in virtù della loro età non sono imputabili (ma sono comunque stati segnalati alla Procura dei Minori). Stando a quanto riportato dalla stampa fiorentina, i fatti si sarebbero verificati nei giorni scorsi in una zona non troppo distante dal centro storico.

E la tecnica utilizzata dagli indagati sarebbe stata quasi sempre la medesima: nel primo caso, risalente allo scorso martedì, gli adolescenti si sarebbero avvicinati ad un giovane, chiedendogli un euro. Poi però gli avrebbero messo le mani addosso ed approfittando della sorpresa sarebbero riusciti a prendergli una banconota da 20, prima di fuggire. Nel secondo episodio contestato avrebbero invece avuto meno fortuna: il gruppo avrebbe immobilizzato un altro ragazzo frugandogli poi nelle tasche alla ricerca di denaro o oggetti preziosi, ma quest'ultimo non aveva niente con sé. A distanza di qualche ora, i minorenni avrebbero "alleggerito" altre due persone: le avrebbero bloccate in una via particolarmente isolata e le avrebbero spinte contro un muro, a suon di calci e pugni. E sarebbero in questo modo riusciti a farsi consegnare 45 euro ed uno smartphone. Ulteriori accertamenti hanno infine portato i poliziotti a collegare questi tre episodi anche con un quarto in fase di ricostruzione, ma che secondo i primi accertamenti sembrerebbe essere avvenuto nella stessa area e con analoghe modalità.