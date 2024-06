"Siu colpiva mio figlio". Trovata (forse) l'arma del ferimento

Ascolta ora 00:00 00:00

Non c’è ancora la svolta sperata e attesa per chiarire cosa sia accaduto veramente - violenza o incidente domestico - a Soukaina El Basri, l’influencer ricoverata il 16 maggio 2024 dopo aver riportato un grave ferimento nella villetta di Biella in cui viveva con il marito Jonathan Maldonato e le due figlie minori. L’uomo ora è indagato: nonostante Siu abbia detto ai soccorritori che si sia trattato di un incidente - e il marito poi abbia cambiato versione con gli inquirenti, sostenendo un atto autolesionistico, si continua a cercare di capire cosa sia accaduto.

Purtroppo non può ancora parlare Siu, per fornire la sua versione dei fatti. La donna è stata dapprima tenuta in coma farmacologico, poi è rimasta in terapia intensiva e solo ieri è stata trasferita in medicina d’urgenza: tuttavia non è ancora in grado di parlare.

C’è poi il nodo della possibile arma: gli inquirenti, nei pressi del luogo del ferimento, hanno repertato dapprima un paio di forbici e poi un cacciavite, ma non erano compatibili con la ferita - che in un primo reperto risultava grande 5 millimetri, ma, da un esame più approfondito, è risultata essere profonda 3 centimetri. Mentre la famiglia di lui ipotizza che possa essersi trattato di uno strumento di bellezza o per la cucina, al quinto sopralluogo pare che gli investigatori abbiano trovato un corpo contundente: si sa pochissimo di questo evento, solo che l’oggetto in questione sarà analizzato prima a Torino e poi da un perito per verificarne la compatibilità.

L’oggetto si sarebbe trovato al secondo piano e sarebbe stato rinvenuto, come riportato da Quarto Grado, non con l’aiuto di Jonathan. Del quale sono stati repertati anche alcuni oggetti personali, tra cui un computer, e anche quest’ultimo sarà analizzato.

Continua a sostenere il figlio, il marito di Siu, Maria Mercurio, che ha raccontato a Quarto Grado come il giorno del ferimento il figlio le abbia detto di andare a prendere le bambine a scuola: le piccole le avrebbero raccontato che la madre fosse in ospedale dopo essere inciampata nel tappeto. “ Non è mai stato violento, né con Siu né con nessun altro - ha detto la signora Maria - Non ho mai visto segni su Siu, invece su mio figlio, in diverse occasioni ho visto dei segni, e quando poi sono stata interrogata ho fatto mettere a verbale di che segni si trattava e quando erano stati fatti ”.

Sul verbale si legge infatti che Siu “ tendeva ad avere reazioni esagerate ogniqualvolta non veniva

Sì

assecondata dal marito, aggredendolo fisicamente e verbalmente”. La signora Maria, alla domanda di Quarto Grado, se credesse che Siu abbia colpito qualche volte il marito, ha inoltre risposto: “”.